Kelan Kuhmon palvelupiste on jatkossa avoinna vain ajanvarauksella – Kainuussa jopa 65 prosenttia hakemuksista tehdään jo verkossa

Vuoden 2021 alusta Kelan Kuhmon palvelupiste on avoinna vain ajanvarauksella, tiedotti Kela torstaina iltapäivällä.

Yhä useampi hoitaa Kela-asiat verkossa ja puhelimessa, ja yhä harvempi palvelupisteessä. Aukiolon muutoksella varmistetaan tiedotteen mukaan puhelinpalvelun ja varattavien aikojen hyvä saatavuus.

Kelan palvelupisteissä on tänä vuonna käynyt merkittävästi vähemmän asiakkaita kuin vuonna 2019, kertoo Kela tiedotteessaan. Kuhmon palvelupisteessä on tammikuusta marraskuuhun ollut noin 50 prosenttia vähemmän asiakaskäyntejä kuin samaan aikaan viime vuonna. Palvelupisteessä on käynyt keskimäärin 35 asiakasta viikossa.

Samaan aikaan verkkoasioinnin ja puhelinpalvelun suosio on kasvanut. Kainuussa jopa 65 prosenttia hakemuksista on tehty verkossa. Tammikuusta lokakuuhun asiakkaat ovat soittaneet noin 20 000 puhelua, mikä on noin 10 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Myös varattujen puhelinaikojen määrä on kasvanut viime vuodesta.

– Olemme tänä vuonna satsanneet paljon puhelinpalveluun ja helpottaneet asioiden hoitamista puhelimessa eri tavoin. Puhelinpalvelussa ei ole nyt juurikaan jonoja, ja asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä samaansa palveluun, sanoo Pohjoisen asiakaspalveluyksikön johtaja Anne Penttilä .

Kela tekee tiedotteensa mukaan aktiivisesti yhteistyötä useiden kumppaneiden kanssa auttaakseen asiakkaita, joilla on haasteellinen elämäntilanne tai joille asiointi verkossa tai puhelimessa tuottaa vaikeuksia. Kuhmossa yhteistyötä tehdään kunnan sosiaalipalveluiden kanssa. Kumppanit voivat ottaa Kelaan yhteyttä viranomaislinjalla tai skypen kautta.

Jatkossa Kuhmon palvelupiste on avoinna perjantaisin ja silloinkin vain ajanvarauksella.

Kun palvelupiste palvelee vain ajanvarauksella, asiakkaan kannattaa soittaa puhelinpalveluun. Puhelinpalvelussa voi hoitaa samoja asioita kuin palvelupisteessä. Jos puhelinpalvelussa huomataan, että käynti palvelupisteeseen on välttämätön, Kelan työntekijä voi varata asiakkaalle ajan palvelupisteeseen.

Kelan puhelinpalvelu on avoinna arkisin kello 9–16. Puhelinpalveluun voi myös varata ajan verkossa tai soittamalla. Kun Kelan työntekijä soittaa, puhelu ei maksa asiakkaalle mitään.