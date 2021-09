Kuhmon yhteislukiossa koronatartunta – 31 henkilöä karanteenissa

Kuhmon yhteislukion opiskelijalla on todettu koronatartunta.

– 2. ja 3. vuosikurssin opiskelijoita on joutunut karanteeniin. Tartunnan saanut on eristyksessä ja 19 lukiolaista on karanteenissa, kertoo Kuhmon yhteislukion rehtori Eila Vilén .

Kaiken kaikkiaan 31 henkilöä on asetettu karanteeniin Kuhmossa.

Kaikki samassa ryhmässä olleet opiskelijat eivät ole joutuneet karanteeniin.

– Ne, jotka ovat käyttäneet maskeja, ovat välttyneet karanteenilta. Hyvin tärkeää olisi, että nuorisokin noudattaisi kaikkia koronaan liittyviä ohjeita, Vilén korostaa.

Vilénin mukaan opettajia ei ole joutunut karanteeniin. Lukion opettajat ovat noudattaneet annettuja ohjeita.

Kursseilla, joilla on karanteeniin joutuneita, opetetaan hybridimallin mukaisesti. Osa istuu läsnä tunneilla, osa osallistuu kotoa käsin opetukseen.

– Lisäksi abeille on annettu jo ennen tätä mahdollisuus valita, että ensi maanantaista lähtien he voivat osallistua tämän jakson loppuun joko läsnäolevana tai etänä. Ylioppilastutkintolautakunta kehottaa abiturientteja välttämään kontakteja 10 päivää ennen kirjoituksia.

Kuhmon yhteislukiossa ylioppilaskirjoitukset alkavat 13. syyskuuta uusijoiden osalta, lukiolaisten kokeet alkavat 15. päivä.

– Toivotaan, ettei kukaan sairastu vakavasti. Toivottavasti tämä herättäisi siihen, että yhdessä pitää sääntöjä noudattaa. Voimme vaikuttaa siihen, onko etä- vai lähiopetusta ja sujuuko ylioppilaskirjoitukset suunnitellusti. Tässä on nuorilla iso rooli nyt, Vilén toteaa.