Kuhmossa kadonnut 51–vuotias mies

Kuhmossa katosi perjantaina 17.7.2020 51-vuotias Jari Heikkinen, josta viimeisin havainto on katoamispäivältä klo.13.00 aikaan, jolloin hänet on nähty Siikalahdentien rekkaparkin lähettyvillä ajamassa Pohjoispuolentietä Kuhmosta Sotkamoon päin. Poliisi pyytää havaintoja sekä miehestä ja hänen käytössään olevasta hopean värisestä Toyota Yaris-merkkisestä henkilöautosta, jonka rekisteritunnus on LRG-167.

Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki havainnot ja tiedot kadonneesta tai hänen käyttämästä ajoneuvosta joko hätäkeskukseen 112 tai Kajaanin poliisiin p. 0295 5416 520 arkisin klo 10-14 välisenä aikana.

Kadonneen tuntomerkit: pituus 180 cm, hoikka, lyhyet ruskeat hiukset, mustat verkkarit, kangaskengät, tumma t-paita ja punainen/punertava leukaparta.