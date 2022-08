Kuhmossa palaa

Kuhmossa Juttuantiellä on syttynyt keskisuuri maastopalo lauantaina 20. elokuuta kello kahdelta iltapäivällä. Pelastuslaitokselta kerrottiin lauantaina kello 14.47, että sammustustyötä ollaan aloittamassa, ja palava alue on rajattu hyvin. Palava alue on noin 10 kertaa 30 metrin kokoinen.

…