Kuhmossa useita koronatartuntoja – maskisuositus koko maakuntaan

Kuhmossa on todettu 3 uutta koronatapausta. Altistuneita on useita ja keskeisin altistumispaikka on Tuupalan alakoulu, puukoulun puoli.

Tartunnan jäljitys on käynnistetty. Kainuun sote jäljittää altistuneita henkilöitä.

Hengitystieoireisia kansalaisia pyydetään hakeutumaan koronatestiin ja välttämään kontakteja muihin ihmisiin testituloksen saamiseen saakka.

Kainuun sote suosittelee koko Kainuun alueelle kasvomaskien käyttöä alkaen välittömästi. Maskeja suositellaan käytettäväksi tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista.

Soten mukaan kuntien tulee huolehtia, että kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville on saatavissa maskeja ilmaiseksi. Kuhmossa kansalaismaskit jakaa kaupunki. Maskijakelu on Kuhmon kaupungintalon Infossa (Kainuuntie 82) tänään perjantaina kello 15-18, lauantaina kello 9-11.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollossa otetaan välittömästi käyttöön hengityssuojaimet kaikessa fyysisiä kontakteja käsittävässä potilas- ja asiakastyössä.

Kuhmon lukion tälle perjantaille suunnitellut ylioppilasjuhlien harjoitukset sekä lauantaille sovittu ylioppilasjuhla perutaan altistumisien vuoksi. Myös seuraavalle viikolle Kuhmoon sovittu Taiteiden Yö -tapahtuma on peruttu samasta syystä.

Sote muistuttaa, että kotona järjestettävissä ylioppilasjuhlissa tulee olla erityisen varovainen ja muistaa käsihygienia ja turvavälit. Jatkojuhlien järjestämistä ei suositella tässä tilanteessa.

Kainuun soten hoivayksiköissä on toistaiseksi voimassa vierailukielto tästä päivästä lukien.

Kuhmon tartuntojen takia Kainuun kuntajohto ja Kainuu sote pitivät iltapäivällä kriisikokouksen. Useita muita palavereita peruttiin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo, että perjantaina Suomessa on raportoitu 23 uutta koronatartuntaa.

Kahden viime viikon aikana on todettu 74 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Kainuussa koronatestauksien määrä on noussut noin 250–300 testiin vuorokaudessa. Tutkimusmäärät ovat lisääntyneet huomattavasti minkä vuoksi vastausviive voi olla useita päiviä.

Sote neuvoo, että jos epäilee koronatartuntaa, on syytä tehdä ensin testi omaolo.fi –palvelussa, jossa arvioidaan testin tarpeellisuus.

Näytteenottoon voi varata ajan Omasoten kautta, josta voidaan varata Kajaanin, Kuhmon, Sotkamon ja Suomussalmen näytteenottoajat tai soittamalla 116 117. Muihin terveysasemiin saa testiajan soittamalla suoraan terveysasemalle.

Kainuulainen voi halutessaan käyttää myös Terveystalon tai Mehiläisen testipalvelua, jonka hinnasta kuntayhtymä kompensoi oman testikustannuksensa suuruuden suoraan testin suorittajalle. Kompensaation suuruus alkaen on 106 € alv 0% / testi. Ylimenevän osuus jää itse maksettavaksi. Menettely on voimassa toistaiseksi.

Kainuun sote suosittelee että muualta Suomesta tai ulkomailta Kainuussa töissä kulkevat pitäisivät testauskynnyksen matalana ja kävisivät testeissä heti jos hengitystieoireita ilmaantuu.

Edit: juttua päivitetty kello 15.