Kuhmossa Vuosanganjärvellä todennäköisesti sinilevää, havaintoja myös useilla rannoilla Sotkamossa ja Kajaanin Kuluntalahden uimarannalla – Lue tästä, kuinka sinilevän tunnistaa

Kuhmon Vuosanganjärvestä on saapunut ely-keskukselle kuvallinen asiakashavainto, jonka perusteella asiantuntijan mukaan on todennäköistä, että Vuosanganjärvellä on sinilevää.

Havaintoa ei ole kuitenkaan virallistettu näytteellä. Kuhmossa ei siis ole virallisia, asiantuntijan…