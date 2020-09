Kuhmosta löytyy paikallishistoriaa

Kirjoittaja on paikallislehti Kuhmolaisen

toimittaja.

Kuhmossa on julkaistu viimeisen 20 vuoden aikana runsas määrä paikallishistoriaa käsitteleviä kirjoja. Meiltä puuttui pitkään varsinainen Kuhmon historia -kirja, mutta vuonna 2003 sekin ilmestyi. Tohtori Jorma Wilmi kirjoitti sen melko pian Sotkamon historian valmistumisen jälkeen. Jo ennen tuota vuotta ilmestyi pienempiä kylähistorioita ja muita julkaisuja.

Kerään Kuhmon historiaan liittyviä kirjoja. Niitä minulla on noin sata. Viime aikoina kokoelmaan on tullut tarjolle Haveristen sukukirja II ja Jyrki Koulumiehen kokoama Itärakentajat . Työmailla Neuvostoliitossa .

Kuhmoon liittyviä sukukirjoja on ilmestynyt tällä vuosituhannella paljon ja niin kuin Haverisilla, muillakin suvuilla on kakkososakin ilmestynyt tai tulossa. Aikoinaan katselin sukukirjoista sukutauluja ja sukuhistoriaa. Nykyään entistä useammin niistä on ollut hyötyä vanhojen asuinpaikkojen rekisterinumeroiden kautta. On ilmestynyt sellainenkin kirjaharvinaisuus kuin Kuhmon vanhat tilat . Sen kokosi Toivo V. Huotari vuonna 1998 ja siitä näkee kuhmolaisten tilojen omistus- ja rekisterinumeromuutokset satojen vuosien ajalta melko helposti.

Ostan Kuhmo-kirjani käytettyinä antikvariaateista ja Kainuun kirpputoreilta. Muutamia sattumalöytöjä olen onnistunut tekemään Helsingissä. Kiinnostavia kirjoja löytyy Kuhmon kirppareilta melkein ilmaiseksi. Muutaman sopivanhintaisen kirjan olen ostanut Sotkamon ja Kajaanin osto- ja myyntiliikkeistä tai kirppareilta. Joskus hinta voi olla sen verran korkea, että kirja jää hyllyyn. Kerran Sotkamossa näin hyväkuntoisen harvinaisuuden, joka liittyi pelkästään Kuhmoon, mutta hintakin oli 70 euroa. Sinne kirja jäi, mutta tiesin, ettei sitä välttämättä muutamaan vuoteen tule toista kertaa vastaan myyntihyllyssä.

Hyvän käytetyn täsmähankintakirjan saa tehtyä usein kymmenellä eurolla tai alle.

Kalleimmat kirjat, jotka olen käytettynä ostanut, ovat maksaneet 35 euroa. Niitä on kaksi ja toisen ostin kaksi viikkoa sitten. Se oli S. Pernun kirjoittama Vapaaehtoispataljoona Os. H eli SissiP 5 talvisodan taiteluissa . En tiennyt, että tuollainen kirja oli tehtykään. Luin sen, enkä kadu hankintaa. Samaan tilaukseen hankin Timoniemen kylän historian ja Kainuun rajavartioston historian Rajalla 1919¬-2005 , jonka luen seuraavaksi.

Historiikkikirjoissa löytyy yllättävän usein hauskojakin kohtia. Viimeksi nauroin moneen kertaan Koulumiehen Itärakentajat -kirjan työmaakertomuksia lukiessa.

Näin Kuhmo-historiikkeja lukiessa oppii tuntemaan kotipaikkakuntaa myös vapaa-ajalla. Netistä löytyy myös maksuton Suomen Kansalliskirjaston sanomalehtiarkisto.