Kuinka pitkälle Cheng heittää Kuortaneella?

1 Juhannus on taikoineen perinteiden aikaan. Yksi niistä on Kuortaneen legendaariset juhannuskisat. Nyt ne ovat nimeltään Kuortane Games. Yleisurheilukilpailut järjestetään tänä vuonna 80. kerran. Ensimmäiset juhannuskilpailut paikkakunnalla oli tiettävästi vuonna 1921.

2 Kuortaneelle saapuu huippu-urheilijoita Euroopasta ja muualta maailmasta. Keihäskisa tuo paikalle hallitsevan olympiavoittajan Saksan Thomas Röhlerin . Hänen ennätyksensä on 93,90 metriä. Voitosta kamppailevat myös saksalaiset Johannes Veter ja Andreas Hofmann sekä Taiwanin Chao-Tsun Cheng . Hänen ennätyksensä on 91,36. Mutta keitä suomalaisia keihäänheittäjiä on mukana?

3 Televisioyleisön lisäksi paikanpäällä tapahtumia seuraa tuhatpäinen ihmisjoukko. Sadat vapaaehtoiset talkoolaiset mahdollistavat kisan. He ovat järjestäneet niitä jo keväästä alkaen.

Yleisurheilua: Kuortaneen juhannuskisa, TV2 klo 15.30