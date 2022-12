Suomen metsien hiilinielu on pudonnut niin paljon, ettei se enää peitä koko maankäyttösektorin hiilipäästöjä.

Kyse on puiden kasvun hidastumisesta, mikä on tapahtunut myös Kainuussa. Muutos kasvussa on selkeä ja se on tapahtunut varsin nopeasti. Kyse on varsinkin männyn kasvun…