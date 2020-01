Kainuu

Kuka tulevat syöpämme hoitaa? Syöpälääkäreitä tarvitaan Suomessa 15 vuoden päästä tuplasti enemmän, mutta Kainuussa virkaa ei saada nytkään täytettyä

Julkaistu: 4.1.2020 klo 7:30

Kun väestö ikääntyy, syövät lisääntyvät. Entistä useampi sairastaa vuosikausia kroonista syöpää. Kysyimme, miten tähän on valmistauduttu sairaanhoitopiireissä. Vaikeuksia on etenkin Itä-Suomessa, jossa potilasmäärät ovat lisääntyneet yli 20 prosenttia 10 vuodessa. Kansallisen syöpäkeskuksen on tarkoitus auttaa yhdenvertaisten hoitojen järjestämisessä.