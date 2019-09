Kulmuni ei aio ottaa heti valtiovarainministerin salkkua - Ensin puolueen kannatus nousuun

Keskustan uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni ei aio aloittaa keskustaministerien kierrätystä ainakaan heti.

– Keskustan puheenjohtajalla pitää olla valmius hoitaa kaikki vastaantulevat tehtävät, mutta tärkeintä on saada puolueen kannatus nousuun. Ministeriruletti ei ole ajankohtaista ainakaan heti.

Käytännön asioista Kulmunilla on valtiovarainministeri Mika Lintilän (kesk.) palaveri jo sunnuntaina.

Kulmunilla riittää työtä keskustan surkean kannatuksen nostamisessa. Puolueen kannatus on valahtanut alle 12 prosenttiin viimeisissä mielipidemittauksissa.

Kulmuni linjasi valintansa jälkeen, että keskustan täytyy olla Suomen suurin puolue vuoden 2023 eduskuntavaaleissa.

Kulmuni vakuutti mediatilaisuudessa, että keskusta on sitoutunut hallitusyhteistyöhön, kun vain noudatetaan hallitusohjelmaa. Keskustan johdosta väistyneen Juha Sipilän kokouksessa esittämää työllisyyslistaa Kulmuni piti hyvänä. Osa ehdotuksista ei sovi pääministeripuolue sdp:lle.

– Sipilän työllisyysesitykset kuullostivat ihan hyviltä. Keskustaa ja punamultahallitusta tullaan arvioimaan siltä pohjalta, miten työllisyys kehittyy. Se on ainoa keino, millä pystytään pitämään huolta hyvinvointiyhteiskunnasta.

Hallituksessa keskustalla on ollut riitaa muun muassa ilmastoasioista ja hakkuista. Kulmuni ei tunnistanut riitaa vihreiden kanssa.

– Minulla ei ole riitaa vihreiden kanssa. Molemmilla on vihreä logo ja vihreät teemat kiinnostavat molemmin puolin. Keskusta lähtee siitä, että asioihin on löydettävissä ratkaisuja. Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimpia kysymyksiä. Ei haluta luoda ilmastoahdistusta, vaan ratkaisuja ihmisille.

Väistynyt puheenjohtaja Juha Sipilä lupasi tukea uudelle puheenjohtajalle. Kulmunin mukaan kaikki tuki on tärkeää.

– Varmaan tulee hetki, että pitää soittaa edellisellekin puheenjohtajalle. Kyllä neuvoja ja apuja aina tarvitaan.