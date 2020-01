Kulmunin viesti: Keskusta on pärjännyt yli sata vuotta, joten eiköhän se pärjää jatkossakin

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo heitti keskiviikkona pöytään tiukat luvut siitä, paljonko Suomi tarvitsee uusia työllisiä, jotta julkinen talous oli vuonna 2023 tasapainossa.

Hallituksen kaavailema 75 prosentin työllisyysaste ei riitä, eivätkä toiveet 60 000 uudesta työpaikasta. Suomi tarvitsisi Orpon mukaan 120 000 uutta työllistä. Laskelma on teetetty eduskunnan tietopalvelussa ja se on riippumaton.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni suhtautuu kokoomuksen tilaamaan laskelmaan rauhallisesti.

– Päämäärämme on varmasti yhteinen, eli työllisiä pitää saada enemmän. Hallitus lähtee siitä, että saataisiin ensin päätettyä ja todennettua 30 000 työllistä ensi syksyyn mennessä ja sitten toiset 30 000 eli kaikkiaan 60 000 työllistä hallituskauden aikana. Kun tämä saavutetaan, niin olemme päässeet jo varsin pitkälle.

Kulmunin mukaan hallitus seuraa erittäin tarkasti, miten eri laskelmat ja tilastot päivittyvät.

Toivottomuutta, pelkoa

Kulmuni puhui torstaina keskustan eduskuntaryhmän ja puoluehallituksen yhteiskokouksessa Helsingissä. Hän suomi oppositiota, joka hänen mukaansa esiintyy yllättävänkin yhtenäisenä.

– Oikeisto-oppositio luo toivottomuutta, pelkoa ja näköalattomuutta.

Kulmunilta tivattiin puheen jälkeen, miten keskusta asemoituu oikeisto-oppositioon.

Hänen mukaansa keskusta eroaa oikeisto-oppositiosta siinä, että puolue luo toivoa.

– Me emme pelottele, vaan tuomme ratkaisuja ja toivoa. Keskustalle eivät riitä yhteiskunnan uudistamiseksi pelkät hokemat veronkevennyksistä tai rajojen sulkemisesta, hän tykitti.

Vakiintunut perinne

Puheenjohtaja otti kantaa myös poliittisiin virkanimityksiin.

Niistä on käyty viime päivinä kiivastakin keskustelua. Erityisesti sisäministeriön kansliapäällikön nimitys on ollut keskiössä. Eri lähteiden mukaan sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) aikoo nimittää vihreätaustaisen Kirsi Pimiän virkaan, vaikka hakijoiden joukossa on myös Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari, jota moni tituleeraa kokeneemmaksi hakijaksi.

– Keskustan kanta on, että parhaat ehdokkaat pitää nimittää tehtäviin. Olen ymmärtänyt hakijoista, jotka ovat loppusuoralla, että he kaikki ovat päteviä tehtävään.

Hän jatkaa, ettei yhteiskunnallinen osallistuminen saa myöskään olla este tai hidaste.

– Nimitykset ovat olleet perinne. Esittelevä ministeri saa omassa ministeriössään nimittää ylimmän virkamiehen ja vihreät noudattavat varmasti tätä vakiintunutta perinnettä.

Kaikki pöydällä

Viime kesänä hallitus nimitti työllisyystyöryhmät, joiden tehtävänä on miettiä keinoja, joilla työllisyys saadaan nousuun.

Kiperimmät teemat työryhmissä liittyvät ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen porrastukseen ja aktiivimallin korvaamiseen.

Kulmunilta kysyttiin, onko keskusta valmis porrastamaan korvausta.

– Emme halua sulkea tässä vaiheessa mitään keinoja pois, hän muotoili, eikä ottanut asiaan tarkemmin kantaa.

Julkisuudessa demarileiristä on väläytelty mahdollisia polttoaineverotuksen lisäkiristyksiä.

Kulmuni totesi tähän, että hallitusohjelman mukaan mennään, siellä on kanta sovittu yhteisesti.

Sata vuotta kestänyt

Keskustaväki pohtii kokouksessaan puolueen tulevaisuutta ja erityisesti laahaavaa kannatusta.

Kulmuni säväytti viime vuoden lopulla lausunnollaan, jonka mukaan puolueen kannatus ei ehkä lähdekään nousuun.

Torstaina hän ei enää toistanut tuota mielipidettään.

– Keskusta on pärjännyt yli sata vuotta, joten uskon, että se pärjää jatkossakin. Kannatuksen nostaminen vaatii kuitenkin jatkuvaa työtä.

Kulmuni puolusti kokousväelle voimakkaasti keskustan mukanaoloa hallituksessa.

Hän luetteli pitkän rimpsun saavutuksia, joita hallitus on jo saanut kasaan.

– Esimerkiksi tämän vuoden alussa perusväylänpitoon tuli 300 miljoonan euron tasokorotus. Yli 600 000 eläkeläisen toimeentulo paranee, takuueläke nousee 50 eurolla kuukaudessa 834 euroon ja kansaneläke 34 eurolla. Pieni- ja keskituloisten tuloverotus kevenee yhteensä 200 miljoonalla eurolla.