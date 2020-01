Kun kaikilla meni lujaa – ysärihörhöilyä suomalaiselokuvassa

Ripa ruostuu

★★★ Aika sakea tujaus ysärihörhöilyä tiivistyi Christian Lindbladin mustaan komediaan. Harhailevan nuoren miehen hahmo on puolestaan pikemminkin kasaria, mutta rohevasti Sam Huber rikkaan kodin hulttiopoikaa ja surkeasti säätävää elokuvantekijää tulkitsee. Mari Vainio remuaa mukana, Leena Uotila riehaantuu ja Vesa-Matti Loiri on isä. Ripa Ruostuu on elokuva, jossa vähän kaikilla menee lujaa, joten työstä sen katsominen käy. (Suomi 1993)

Yle Teema & Fem tiistai 21.1. klo 21.55

Hachiko – Tarina uskollisuudesta

★★★★ Lasse Hallströmin elokuvassa koiran uskollisuus ylittää maalliset rajat. Ainakin tämmöinen uusherännäinen koirien ystävä sulaa tokiolaisen tositarinan ääressä sohvatyynyjen väliin. Elokuvassa ollaan kuitenkin Amerikassa. Akateemis-rauhallinen musiikintutkija Richard Gere pelastaa akita-rotuisen pennun, jonka joku sydämetön on hylännyt kadulle. Tästä tulee yhden miehen koira – kirjaimellisesti ja päätyyn saakka. (USA/Britannia 2009)

Liv tiistai 21.1. klo 21.00

L.A. Confidential

★★★★★ Curtis Hanson ohjasi James Ellroyn romaanista kahden Oscarin jännärin, jossa korruptio työllistää Russell Crowea , Guy Pearcea ja muuta 1950-luvun Los Angelesin poliisikuntaa. Nostalgisen pinnan alta löytyy törkyä, ja malli Kim Basingerin tapaisia kolhittuja hahmoja. Toksinen maskuliinisuus ei ainoastaan jyllää, vaan tömisee joka askeleella. Se menee enemmän ajankuvan kuin kirjailijan tai varsinkaan ohjaajan piikkiin. (USA 1997)

Sub tiistai 21.1. klo 21.00