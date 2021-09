Kun kilpailu kulttuurin rahoituksesta kiristyy, jäävätkö harrastajatoimijoiden suositut tapahtumat väliinputoajiksi?

Koronan kurittamalle kulttuurialalle on tulossa lisää leikkauksia. Miten käy innovatiivisten, ammattilaisia ja harrastajia yhdistävien kulttuuritapahtumien?

Ensi viikonloppuna Suomussalmella järjestetään kolmatta kertaa Pakko sanoa! -festivaali, jonka teemana on tänä vuonna Kainuun voima. Festivaalilla on mukana paikallisia taiteentekijöitä, eturivin ammattitaiteilijoita ja näyttelijäopiskelijoita Helsingistä ja Tampereelta.

– Koko meidän toiminta-ajatus perustuu siihen, että meillä on mukana ammattilaiset ja harrastajat. Ammattilaiset ovat osaavaa tukea harrastajille ja harrastajista kasvaa tulevaa yleisöä ja tulevia ammattilaisia, sanoo festivaalille saapuva sdp:n kansanedustaja ja Työväen Näyttämöiden liiton puheenjohtaja Tarja Filatov .

Liitto vastaa Teatteri Retikan ja Suomussalmen kunnan kanssa tapahtuman tuotannosta. Kulttuurialan rahoituksen väheneminen huolestuttaa Filatovia, joka on myös eduskunnan valtiovarainvaliokunnan jäsen.

– Tämän festivaalin ja monen muunkin vastaavan suhteen emme vielä tiedä tulevista rahoituksista. Festivaalit ovat olleet innovatiivisia ja tykättyjä, joten niihin on saatu aika hyvin rahoitusta kulttuurirahastojen kautta. Mutta ne eivät voi rahoittaa samoja tapahtumia monta vuotta peräkkäin, ja perustoiminta-avustus tulee valtiolta. Eli mekin olemme sen huolen äärellä, että miten selvitään jatkossa.

Vuonna 2018 ensi kertaa järjestetty Pakko sanoa! keräsi lähes 1000 katsojaa reilun 8000 asukkaan kunnassa. Festivaali huomioitiin laajalti lehdistössä ja mukana oli nimekkäitä taiteilijoita Kati Outisesta tanssitaiteilija Reijo Kelaan , joka nähdään myös tämän vuoden tapahtumassa.

Veikkauksen rahapelitoiminnan tuottojen vähenemisen seurauksena kulttuurin ja taiteen rahoitus vähenee ensi vuonna kymmenellä prosentilla. Euroissa taiteen rahoitus vähenee 17,5 miljoonalla.

Erkki Liikasen johtama työryhmä teki aiemmin eri vaihtoehtoja sisältävän esityksen siitä, miten veikkausvoittovarojen pienenemistä voitaisiin kompensoida. Nyt työtä jatkaa työryhmä, jossa ovat mukana kulttuuri- ja taidealan järjestöt.

– Se, mikä huolestuttaa Suomussalmen festivaalin ja muiden sen tyyppisten tapahtumien kohdalla, on, että monet toimijat ajattelee, että tuetaan ammattilaisia kun he ovat kovilla. On ihan oikein tukea ammattilaisia, mutta kannattaa muistaa, että monet harrastajaryhmät ja -toimijat työllistää ammattilaisia. Eli meidän pitäisi osata katsoa kokonaisuutta sillä tavalla, että siellä ei tule aivan kohtuuttomia väliinputoamisia.

Useat kulttuurialan järjestöt allekirjoittivat keväällä kannanoton, jossa kannatetaan kulttuurialan rahoituksen siirtämistä osaksi valtion budjettia eli kokonaan irti Veikkauksen tuotoista. Työväen Näyttämöiden liitto ei ollut allekirjoittaneiden joukossa.

– Ajattelen, että peruspotti pitäisi tulla Veikkauksesta ja loppuosuus tulisi budjettiperusteisesti tavallaan korvamerkitysti, jolloin rahoitus olisi turvatumpaa.

– Jos Veikkauksen monopoli säilyy, sieltä tuleva osuus olisi kuitenkin noin 700 miljoonaa. Jos monopoli loppuu eikä järjestöjä enää rahoiteta sieltä, niin eihän se tarkoita, että Suomessa ei enää olisi rahapelejä. Silloin tänne tulee kansainväliset jätit toimimaan ja kertymä menee maailmalle kaupallisten toimijoiden taskuun.