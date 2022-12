Kainuu

Kun koti ei olekaan turvapaikka – kotirauhan häirintä vei kajaanilaisnaiselta turvallisuuden tunteen

Julkaistu: 7.12.2022 klo 6:00

Kajaanilainen Marjo Kangasharju on kärsinyt kotirauhan häirinnästä jo noin kuukauden. Hän kertoo, että turvattomuus omassa kodissa on lisääntynyt. Kajaanin poliisi vahvistaa, että sillä on ollut tänä vuonna tutkinnassa vastaavanlaisia epäiltyjä tekoja, joissa on ollut nuoria henkilöitä.