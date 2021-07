Kun neuvostolehmä loikkasi Suomeen – Matti Kassilan ohjaamasta tiistai-illan komediasta huokuu vaisu varovaisuus

Natalia

Yle Teema klo 22.00

HH Vaikka periaatteessa ystävyyden, yhteistyön ja kaikenlaisen muun lämpimän meiningin vuosia elettiinkin, ei Neuvostoliiton kansalaisella ollut asiaa noin vain lähteä länsinaapureita tervehtimään. Matti Kassilan komediassa lehmä nimeltä Natalia kuitenkin astuu rajan tälle puolen ja pystyy yllättäen syömään myös kapitalistista heinää.

Arto Paasilinnan aihe on herkullinen. Lehmän kohtalontien myötä oli mahdollista käsitellä kevyesti myös maailmanpolitiikan ja byrokratian aiheita. Jonkinlainen vaisu varovaisuus kaikesta kumminkin huokuu. Noiden vuosien Suomessa elettiin huomaamattakin kieli keskellä suuta. (Suomi 1979)

Risti ja liekki

TV1 klo 13.10

H Pari viikkoa sitten esitettiin Armand Lohikosken jännitysdraama Kohtalo tekee siirron (1957). Tämä on Puupää-ohjaajan toinen haudanvakava elokuva noilta kiireisiltä vuosilta. 1500-luvun Suomeen sijoittuva kolmiodraama kertoo, kuinka mustasukkainen dominikaanimunkki Tarmo Manni vainoaa paimentyttö Anneli Saulin ja kalparitari Tauno Palon rakkautta. Tahattoman huumorin raja menee rikki niin että paukahtaa. (Suomi 1957)

Walking Tall

Fox klo 23.00

HHH Käsistään kätevä ihminen pystyy väsäämään kakkosnelosesta vaikka mitä. Kevin Brayn elokuvassa Dwayne Johnson esittää entistä erikoisjoukkojen sotilasta Chris Vaughnia, joka ei ole mikään linnunpönttöjen väsertäjä, vaan suoran toiminnan mies. Kun kotipuolessa järjestyksenpito on karannut käsistä, lähtee jässikkä laudanpätkän kera rötöksiä torjumaan. Oman käden oikeutta kannattava tarina flirttailee vaarallisilla ajatuksilla, mutta amerikkalaisuuden yhdessä ytimessä ollaan. Ja onhan höyläämätön toimintajännäri on tehokas tapaus lajissaan. Elokuva on uusintafilmatisointi Joe Don Bakerin tähdittämästä vuoden 1973 kulttileffasta. (USA 2004)

Pekka Eronen