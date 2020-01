Kuntalaisten palveluista synkkä ennuste – säästämään joudutaan pitkään ja uudet uhat koputtelevat jo ovella

Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut käynnistyvät tällä viikolla. Muiden muassa Tehy hakee vientiteollisuutta korkeampia korotuksia. Viime vuosi oli yksi kuntatalouden heikoimmista. Monet kunnat ovat pitäneet palvelut parempina kuin niillä on ollut varaa.

Huomenna tiistaina jatkuva työmarkkinakierros voi käydä kunnille kalliiksi.

– Näillä ratkaisuilla on iso vaikutus. Nyrkkisääntö on, että yksi prosenttiyksikkö merkitsee semmoista paria sataa miljoonaa, sanoo Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio .​

Työmarkkinakierroksen avanneella teknologia-alalla sovittiin reilu viikko sitten palkankorotuksista, joiden kokonaisvaikutus kahden vuoden aikana on 3,3 prosenttia.​

Vientialojen on sanottu määrittelevän palkankorotusten tason neuvottelukierroksella. ​

Nyt esimerkiksi terveys- ja sosiaalialan ammattijärjestö Tehy ei aio tyytyä tähän, vaan se hakee palkkatasa-arvon nimissä 1,8 prosenttiyksikköä vientialoja korkeampia korotuksia kymmenen vuoden ajalle. ​

Järjestö on tuonut esille muiden muassa suomalaisten sairaanhoitajien pohjoismaisia kollegojaan alemman palkkatason.

​Työvoimavaltaista tekemistä

Punakallio tähdentää, että kunnissa on valtavan paljon työllisiä, sillä monet kuntien vastuulla olevat palvelut ovat työvoimavaltaisia. ​

Sosiaali- ja terveydenhuolto on yhä ainakin toistaiseksi kuntien suurin tehtäväkenttä. Opetus- ja kulttuurisektori seuraa hyvänä kakkosena. ​

Siihen, miten kovasti ja millä vauhdilla mahdollisten palkankorotusten kustannusvaikutukset kunnissa tuntuisivat, vaikuttaa Punakallion mukaan se, miten palvelut kunnassa järjestetään. ​

– Jos palvelut ovat kunnan omaa tuotantoa, vaikutukset tuntuvat nopeammin kuin osittain ulkoistettujen palvelujen kunnassa. ​

Kaksi kolmesta oli miinuksella​

Kuntien talousahdinko oli yksi loppuvuoden puheenaiheista. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan noin 60 kunnassa tai kuntayhtymässä on jouduttu aloittamaan yt-neuvottelut. ​

Tarkkoja talouslukuja viime vuodesta ei vielä ole koottuna, mutta jo edellisvuonna Suomen yhteensä 310 kunnasta 209 teki tilikauden tuloksen perusteella tappiota. Kuntayhtymiä oli miinuksella vuonna 2018 yhteensä 52. ​

– Ja viime vuosi oli varmasti yksi kuntatalouden heikoimmista tähän saakka, Punakallio toteaa. ​

Tämä näkyy myös kuntaveroprosenteissa. Kuntaveroprosentti nousi täksi vuodeksi 53 kunnassa.

​Yllättävät kärsijäkunnat

Moni pieni kunta taiteilee nyt nollatuloksen tuntumassa. Ehkä yllättävästikin isoille miinuksille ovat viime aikoina painuneet erityisesti suuret kaupungit Helsinkiä lukuun ottamatta. ​

– Viime vuoteen osui sekä erittäin huono verotulokehitys että valtionosuuksien leikkauksia. Kustannukset kehittyivät kuitenkin jo normaalien kustannuserien mukaisesti eli ettei kiky-helpotuksia enää ollut, Punakallio selvittää. ​

Hän muistuttaa verokorttien uudistamisen aiheuttamasta "teknisestä kuopasta" veropuolella. ​

– Verotuloja vähentäviä aitojakin tekijöitä löytyy, kuten monien verovähennysten kasvu. ​

Miksi isot ja monesti vetovoimaiset kaupungit ovat sitten joutuneet pahimpaan talouskiipeliin?​

– Hyvin monessa kunnassa on ollut isoja investointeja liikkeellä, jolloin menopuoli on vienyt taloutta alas, mutta myös verotulovaje rökitti suuria kaupunkeja. Lisäksi palvelut on pidetty parempina kuin olisi ollut varaa. ​

Kuntatalous tarvitsee vahvistusta

Pikkuhiljaa pitäisi kuitenkin alkaa helpottaa, kun esimerkiksi monet valtionosuuksien leikkaukset päättyvät.​

– Tästä vuodesta odotetaan kuntatalouden kannalta jo vähän parempaa. Mutta näyttää siltä, etteivät nämä voimakkaimmin miinukselle painuneet kunnat pääse vielä nollillekaan tänä vuonna.

– Totta kai tasapainotustyötä joudutaan tekemään ja säästöjä lisätään vielä pitkän aikaa, Punakallio jatkaa. ​

Tehyn ekonomisti Ralf Sund kertoo, että Tehy ja lähi- ja perushoitajaliitto Super ovat tietoisia kuntatalouden vaikeasta tilanteesta.

– Riippumatta kuntahenkilöstön palkkaratkaisusta on päättäjien tehtävä kuntataloutta vahvistavia toimia. Niissä pöydissä ei istu Tehy eikä Super, vaan poliitikot, hän sanoo.

Entäs hoitajien riittävyys?

Hallitusohjelmaan sisältyvät uudet tehtävät voivat myös synkistää kuntien taloustaivasta. ​

– Hoitajamitoituksesta ja lääkäriin pääsystä uhkaa kertyä isoja menoja, jos ne tulevatkin oletettua laajempina tai jos niitä kompensoidaan paljon pienemmillä summilla, mitä oikea kustannusvaikutus on, Punakallio sanoo.

– Sitten kuntatalous on kyllä taas uusissa vaikeuksissa tosi nopeasti, hän jatkaa.

Rahoituksen riittävyys hoitajamitoituksessa huolestuttaa myös oikeuskansleri Tuomas Pöystiä . ​

Pöysti on varoittanut lausunnossaan, että henkilöstömitoituslain esityksen tavoitteiden toteutuminen on vaarassa, jos kunnilla ja kuntayhtymillä ei ole taloudellisia mahdollisuuksia toteuttaa henkilöstömitoitusta esimerkiksi arvioitua suurempien kustannusten vuoksi. Uhkana voi lisäksi olla, ettei tarvittavaa henkilökuntaa ole saatavissa.​

Henkilökunnan saatavuus on myös yksi Tehyn palkkavaatimuksen perusteista.

– Nyt jo alalta siirrytään pois pienen palkan ja raskaiden työolojen vuoksi. Suuri uhka on sekin, jos palkkakehitystä ei tapahdu tai työoloja ei paranneta. Tehyn näkemyksen mukaan tämä uhka on suurempi kuin palkkavaatimusten rahoitus, Tehyn Sund toteaa.