Kuntavaalien vankkurit kolisevat jo – katso, ketkä tutut nimet ovat jo varmistaneet ehdokkuutensa Kainuussa

Puolueet virittelevät jo vaalivankkureitaan ja ehdokkaiden etsintä on täydessä vauhdissa. Valtaosa Kajaanin valtuustopuolueiden kärkinimistä kertoo lähtevänsä hakemaan jatkopestiä. Perussuomalaisten Eila Aavakare ei ole vielä päättänyt, asettuuko ehdolle. Kd-listalta ponnistanut Hannu Kemppainenkaan ei osaa vielä sanoa.

Puolueiden ehdokasetsintä ensi huhtikuun kuntavaaleja varten on käynnissä, ja nimiä on osalla puolueista koossa Kajaanissakin jo nyt kymmeniä.

Suurin osa Kajaanin valtuustopuolueiden viime vaalien ääniharavoista lähtee ehdokkaaksi myös tällä kertaa.

Vihreiden Silja Keränen keräsi vuoden 2017 vaaleissa Kajaanin ja koko Kainuun suurimman äänisaaliin. Hän hakee jatkoa valtuutettuna, koska kokee paikallisen päätöksenteon tärkeäksi ja mielekkääksi.

– Kuntapolitiikassa tarvitaan erilaisia ihmisiä, jotka tulevat erilaisista taustoista ja erilaisista elämäntilanteista. Päätöksillä on merkitystä, koska ne koskettavat meidän jokaisen arkea, hän muistuttaa.

– Esimerkiksi, miten varhaiskasvatus ja miten koulut toimivat, miten katuja, puistoja ja metsiä ylläpidetään sekä kaikki elinvoimaan liittyvät kysymykset. Sote-palvelut on myös osa kuntavaalien sisältöä, koska osa valtuutetuista valitaan sote-valtuustoon.

Keskustan suurimman äänimäärän jakoi Teuvo Hatva yhdessä Kaija Patrosen kanssa. Hatva, joka on kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja keskustan Kainuun piirin puheenjohtaja, on allekirjoittanut sitoumuksensa lähteä ehdolle.

Paikkansa uusimiseen tähtää myös nykyinen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Miikka Kortelainen (vas.), joka oli puolueensa äänikuningas edellisvaaleissa. Kokoomuksesta eniten ääniä sai ex-kansanedustaja Eero Suutari , joka lähtee nytkin ehdokkaaksi.

Sosialidemokraattien ykköstuloksen sai Raimo Piirainen , joka on tätä nykyä myös kansanedustaja. Hänkin hakee jatkoa liki 30-vuotiselle valtuutetun uralleen.

– Rivivaltuutetun rooli ei haittaa kansanedustajan työtä. Jos pääsen läpi, en aio lähteä mukaan mihinkään muihin kaupungin luottamuselimiin.

Perussuomalaisten Eila Aavakare empii vielä. Hän ei ole tehnyt päätöstä ehdokkuudestaan.

– Sen olen kuitenkin päättänyt, että olen mukana auttamassa nuoria ehdokkaita nousemaan. Sukupolvea on yritettävä vaihtaa ja saatava uusia kasvoja kehiin.

Aavakare arvioi, että jos hän lähtee ehdolle, ei suurta kampanjointia tarvita. Tunnettavuutta toi muun muassa eduskuntavaalikampanja, joka toi varakansanedustajuuden.

– Ratkaisen asian aikanaan.

Ehdokasasettelu kuntavaaleihin päättyy maaliskuussa.

Kristillisdemokraateilla on Kajaanin nykyvaltuustossa yksi paikka, jonka vei Hannu S. Kemppainen . Kemppainen oli tuolloin ja on yhä keskustan jäsen. Ehdokkuudestaan seuraavissa vaaleissa Kemppainen ei vielä tiedä.

– Tähän mennessä ei ole kukaan kysynyt, naurahtaa Kemppainen, joka on ollut valtuutettuna Kajaanissa 44 vuotta.

Vasemmiston ehdokashankinta on Miikka Kortelaisen mukaan lähtenyt liikkeelle "erinomaisen hyvin". Kajaanissa on koossa nyt 30 ehdokasta.

– Uusia kasvoja on hakeutunut ehdokkaiksi. Näyttää, että nuorten esiinmarssi jatkuu, hän arvioi.

Kortelainen on ilahtunut siitä, että ihmiset ovat osoittaneet kiinnostustaan vaaleihin jo hyvissä ajoin.

– Voisi kuvitella, että kaiken koronahässäkän keskellä ihmisillä ei olisi ollut aikaa tämmöiseen syventyä. Moni näyttää kuitenkin asioita pohdiskelleen ja on ottanut itse yhteyttä. Aktiivisuus on noussut.

– Kuntatasolla päätetään niistä arkisista palveluista, joihin jokaisella on kosketuspintaa. Kun Kainuussa ollaan tilanteessa, jossa väki vähenee, mutta pidot eivät sen myötä kuitenkaan parane, on ihmisillä intoa vaikuttaa. Kyse on siitä, turvataanko laadukkaat palvelut ihmisille vai ylläpidetäänkö tehotonta kuntarakennetta, Kortelainen katsoo.

Myös perussuomalaisten ehdokaslistalle on tulijoita.

– Ensimmäiset kolmisenkymmentä on jo päätetty ja hyväksytty ehdokkaiksi, osaa vielä haastatellaan. Uusia on kovasti tulossa, kertoo Eila Aavakare.

Vihreiden listoilla on nyt kymmenkunta varmaa ehdokasta ja saman verran ehdokkuudesta kiinnostuneita.

– Näistä 3–4 on muualta kuin Kajaanista, kertoo Kainuun Vihreiden puheenjohtaja Nina Jyrkäs .

Keskustan Kainuun tarkkoja ehdokaslukuja ei Hatva ennen syyskokouksen yhteenvetoa osaa sanoa.

Syksy on hänen mukaansa ehdokashankinnan aikaa, ja se on lähtenyt liikkeelle entiseen malliin. Nimilistoja täydennetään perinteisesti viime tippaan asti eli vielä vähän ennen ehdokasasettelun päättymistä. Kajaanin Keskustan varapuheenjohtaja Anni Rimpiläinen vahvistaa, että ehdokkaiden haku tiivistyy syksyn edetessä.

Sdp:llä on Kajaanissa koossa kymmenkunta ehdokasta.

– Paljon on sellaisia, jotka eivät ole vastaustaan antaneet, kertoo Raimo Piirainen. Hänen mukaansa korona on vaikeuttanut ihmisten aktivointia, kun tilaisuuksia ja tapahtumia ei ole entiseen malliin järjestetty. Nyt avuksi aiotaan ottaa muun muassa lehti-ilmoittelu.

Kokoomus on kerännyt Kajaanissa tähän mennessä tusinan verran ehdokasnimiä. Tavoite on noin 40 ehdokasta eli puolenkymmentä enemmän kuin edellisvaaleissa.

– Myös muualla Kainuussa pyritään ehdokaslistoihin saamaan lisää pituutta, kertoo Eero Suutari, joka on Kainuun kokoomuksen puheenjohtaja. Kolmannes nimistä on jo koossa lähes kaikissa Kainuun kunnissa.

Suutarin mukaan toive on löytää kuntavaaliehdokkaista sellaisia, jotka erottuvat ja jotka voisivat olla ehdolla aikanaan myös eduskuntavaaleissa.

Kuntavaalit 2021 Lähtevätkömuiden kuntienääniharavat? Kainuun Sanomat kysyi Kajaanin lisäksi Kainuun muiden kuntien viime vaaleissa eniten ääniä saaneilta ehdokkailta, lähtevätkö he ehdolle ensi kevään kuntavaaleihin. Hyrynsalmi: Esa Kemppainen (kesk.): kyllä. Kuhmo: Tuomas Kettunen (kesk.): kyllä. Paltamo: Marisanna Jarva (kesk.): ehdokkuus pohdinnassa. Puolanka: Mikko Kanniainen (kesk.): ehdokkuus harkinnassa. Ristijärvi: Mikko Suutari (ps.): kyllä. Sotkamo: Anne Lukkari (kesk.): miettii ehdokkuutta. Suomussalmi: Merja Kyllönen (vas.): kyllä. Aikataulu: Ehdokashakemusten jättöpäivä: 9.3. Ennakkoäänestys kotimaassa: 7.–13.4. Ennakkoäänestys ulkomailla: 7. – 10.4. Vaalipäivä on sunnuntai 18.4. Valtuustot aloittavat työnsä 1.6.

