Kuolleet heräävät puutuneeseen maahan

The Dead Don’t Die

TV5 klo 21.00

HHH Walking Dead on sotaelokuvamaista vyörytystä. Zombielandin tapaisissa komedioissa polkaistaan päälle kalmaiset karnevaalit. Jim Jarmuschin zombileffa on sukua molemmille, mutta tietenkään oman tiensä kulkija ja Kaurismäkien kaveri ei kilpaile niiden kanssa vauhdissa tai mekkalassa. Bill Murray , Adam Driver ja Chloe Sevigny ovat sheriffejä tarinassa, jossa kuolleet heräilevät uneliaassa pikkukaupungissa. The Dead Don’t Die on tekijänsä välityö ja sisäpiirin vitsi, jossa elävien kirjoissa olevat ihmiset eivät ole juuri pirteämpiä kuin vainajat. Toki sen voi käsittää satiirina Amerikasta, joka on menettänyt tarkoituksensa. Ensiesitys. (USA 2019)

Lemmikkien salainen elämä 2

TV5 klo 19.15

HH Terrieri Maxin elämä muuttuu, kun ihmistaapero tulee taloon. Se on ihan hyvä idea animaatioseikkailun jatko-osalle, mutta ikävä kyllä ohjaaja Chris Renauldille tuli kiire koheltamaan. Sitä saadaan kolmella rintamalla ja piittaamattomalla tähtäyksellä. Onko oikeasti lysti juttu lastenelokuvassa peruuttaa autolla tyypin päälle – vaikka tämä pahis olisikin? Ensiesitys. (Ranska/USA 2019)

Firman pikkujoulut

Sub klo 21.00

HH Viikko sitten Jason Bateman ja muut rynnistivät niin virkeästi ja terävästi toimintakomediassa Game Night , ettei Josh Gordonin ja Will Speckin vasemmalla kädellä huitaistu kohellus jaksa oikein inspiroida. Bateman, Jennifer Aniston ja T.J. Miller ovat IT-firman porukkaa, joka joutuu bilettämään ihan työn puolesta. Mahdolliselle asiakkaalle kun pitää luoda kuva vinhasta ja vapaamielisestä yrityksestä. Tai jotain. Tietenkään mikään ei mene niin kuin aiottiin, tietenkin tunteet nousevat pintaan, ja totta kai myötätunto on tavallisten työntekijöiden puolella. Parhaiten äänekäs ääliökomedia toimii etkojen ryydittäjänä. Ensiesitys. (USA 2016)

Pekka Eronen