Kuopion kymmenestä loukkaantuneesta neljä on päässyt sairaalasta kotiin - epäilty tekijä on toinen vakavasti loukkaantuneista

Kuopion tiistaisessa väkivallanteossa kuoli yksi ja loukkaantui kymmenen ihmistä. Valtaosa heistä on naisia.

Kuopion yliopistollisesta sairaalasta (KYS) kerrottiin aamulla Lännen Medialle, että loukkaantuneista neljä on päässyt sairaalahoidosta kotiin. Kuusi on yhä sairaalassa. Heistä kaksi on tiettävästi loukkaantunut vakavasti, ja toinen on epäilty tekijä. Kenelläkään ei kuitenkaan liene välitöntä hengenvaaraa.

Teko tapahtui puolenpäivän jälkeen Savon ammattiopiston tiloissa. Ne sijaitsevat rakentamiseen ja sisustamiseen keskittyvän kauppakeskus Hermannin toisessa päässä.

Sateisena keskiviikkoaamuna kauppakeskuksen edustalla oli hiljaista. Paikalla paloi muutama kynttilä ja päivysti joukko median edustajia. Ammattiopiston puoleinen pää oli poliisin eristämä ja puolustusvoimien vartioima. Rakennuksen sitä osaa ei avattane ainakaan tänään.

Poliisi tiedottaa puolilta päivin

Epäilty tekijä on vuonna 1994 syntynyt Joel Otto Aukusti Marin .

Julkaisemme nimen teon poikkeuksellisuuden ja asian yhteiskunnallisen merkittävyyden takia jo epäilyvaiheessa. Lisäksi nimi on ollut jo esillä julkisuudessa.

Joel Marin on Savon ammattiopiston opiskelija. Häntä epäillään murhasta ja lukuisista muista väkivallanteoista. Hänellä ei ole aiempaa rikostaustaa.

Teon motiivista ei vielä ole tietoa. Tämän hetken tiedon mukaan hyökkääjä on toiminut yksin.

Poliisi suoritti tiistaina iltapäivän aikana epäillyn asuntoon kotietsinnän. Asunnosta löytyi muun muassa polttopullovarustus.

Tutkinnasta vastaava keskusrikospoliisi tiedottaa tapauksesta seuraavan kerran tänään klo 12.

Liput puolitangossa päätoimipaikassa

Savon ammattiopiston päätoimipaikassa Kuopion keskustassa liehuvat liput puolitangossa keskiviikkoaamuna. Opiskelijat kulkevat harvakseltaan sisään oppilaitokseen.

– Kyllähän tämä pysäyttää ja järkyttää. Jotenkin epämiellyttävää tulla tänne, vaikkei teko edes tapahtunut täällä, kuvailee aamun tunnelmia kuopiolainen Sonja Partanen .

Partanen opiskelee Jyväskylän yliopistossa ammatillisen koulutuksen opettajaksi ja hänellä on lähiopiskelupäivä Savon ammattiopiston päätoimipaikan tiloissa.

– Etenkin kun itse opiskelee opettajaksi, oppilaitosturvallisuus mietityttää paljon. Tästä me varmasti keskustelemme tänään ryhmän kanssa.

Väkivaltaisia kouluiskuja on tapahtunut ennenkin Suomessa.

– Epätodelliselta tuntuu, että sellainen osuu omaan kotikaupunkiin, Partanen miettii.

Koulun edessä tupakoiva poikaporukka ei halua esiintyä nimillään tai kasvoillaan, mutta kertoo, ettei aamu eroa juurikaan muista arkiaamuista.

– Kaverini opiskelee Hermanin toimipisteessä ja hän kertoi, ettei kouluun tarvitse mennä pariin päivään, koska se on suljettuna, yksi nuorukaisista kertoo.

Lännen Media ei yrityksistään huolimatta ole tavoittanut Savon ammattiopiston johtoa kommentoimaan asiaa.