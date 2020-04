Kutkuttava ranskalainen vakoojatrilleri saa täydet viisi tähteä – Ranskan salaisesta palvelusta kertovasta sarjasta nähdään Yle Areenassa jopa neljä tuotantokautta

Le Bureau – vakoojaverkosto

★★★★★ Jäin välittömästi ja napakasti koukkuun. Le Bureaun katsominen on silkkaa nautintoa!

Ja mikä parasta, tätä on tarjolla kaikille ilmaiseksi Areenasta jopa neljä tuotantokautta, yhteensä 40 jaksoa. Parempaan ajankohtaan ei Yle olisi voinut julkaisua sijoittaa.

Sarja kertoo Sarja kertoo Ranskan salaisen palvelun osastosta le Bureau des légendes, jonka alaisuudessa ympäri maailman kriisialueita sijoitetut vakoojat työskentelevät väärän identiteetin turvin. Ranskan salaisen palvelun osastosta le Bureau des légendes, jonka alaisuudessa ympäri maailman kriisialueita sijoitetut vakoojat työskentelevät väärän identiteetin turvin.

Malotru on ollut peitetehtävässä Syyriassa kuusi vuotta, mutta hänet kutsutaan takaisin Pariisiin. Malotru on huippuammattilainen, mutta tunteita ja ihmissuhteita on vakoojallakin. Hän ei pysty katkaisemaan suhdetta naisystäväänsä ja ottaa riskin tavatessaan hänet Pariisissa.

Samaan aikaan tiedustelupäämajaa kohauttaa uutinen, että yksi sen agenteista, Cyclone, on joutunut pidätetyksi Algeriassa ja kadonnut sittemmin tiedusteluverkon näköpiiristä. Onko hänet kaapattu vai onko hän kenties järjestänyt oman katoamisensa?

Älykäs ja eleetön sarja

On todella kutkuttavaa seurata vakoojien salamyhkäistä toimintaa. Sarja on ranskalaisittain älykäs ja eleetön, eikä sisällä meuhkaamista ja väkivaltaa.

Vaikka paljon on studiokuvausta päämajasta, silti eksoottisen tuulahduksen tuo, että ainakin puheen tasolla liikutaan Algerissa ja Damaskoksessa.

Agenttienkin työpaikalla riittää monenlaisia ihmissuhteita ja keitosta hämmentää myös avuksi palkattu psykologi.

Yle Areena