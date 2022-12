Kainuu

"Kutsuntalautakunnalla ei ollut osoittaa paikkaa" – Kainuun rajavartioston uusi komentaja, eversti Laosmaa, sai lopulta toivomansa

Julkaistu: 20.12.2022 klo 6:35

Rajavartiolaitoksen ja Kainuun rajavartioston valmiutta on tehostettu. Uusi komentaja Tuomas Laosmaa arvioi, että kyky reagoida yllättäviin tilanteisiin on nykyään parempi. Kriisien vuoksi rajaturvallisuuteen on nyt investoitu paljon, mutta Laosmaa muistuttaa, että ylläpitovarat olisi turvattava yli hallituskausien.