Kuulemistilaisuus Teppanan koulun suunnitellusta lakkauttamisesta – sivistyslautakunta tekee asiasta päätöksen toukokuussa

Valmistelussa olevasta Teppanan koulun lakkauttamisesta järjestetään huoltajien, oppilaiden ja kuntalaisten kuulemistilaisuus kuluvan kuun 17. päivä kello 18–19.45. Tarkoitus on, että sivistyslautakunta tekee asiasta päätöksen toukokuussa.

Tilaisuus on Teppanan koululla, jonka lakkauttaminen 1.8.2024 alkaen on yksi toimenpide kaupungin talouden sopeuttamissuunnitelmassa. Suunnitelma sisältyy kaupunginvaltuuston tälle vuodelle hyväksymään talousarvioon.

Sivistystoimialan viranhaltijat selvittävät ja valmistelevat asiaa valtuuston päätöksen suuntaisesti.

Lakkautuksen jälkeinen oppilaiden sijoittuminen on suunniteltu Kätönlahden kouluun, Seminaarin kouluun, Keskuskouluun ja Nakertajan kouluun oppilaiden osoitteiden perusteella.

Teppanan koulun tiloissa järjestetään myös Teppanan päiväkodin esiopetusta, mutta 1.8.2024 alkaen esiopetus on tarkoitus järjestää muissa tiloissa.

Kuntalaisilla on mahdollisuus esittää näkemyksensä, mielipiteensä ja kysymyksensä myös kirjallisesti toimittamalla ne Kajaanin kaupungin kirjaamoon 30.4. mennessä. Kirjaamon osoite on Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani. Sähköpostiosoite on kajaani@kajaani.fi.