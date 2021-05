Kuuloluuri: Abeja kohdeltiin penkkarijärjestelyissä epäoikeudenmukaisesti, moittii nimimerkki "Reiluako?"

"Abit eivät saaneet järjestää penkkareita edes koululla. Vanhojen tansseihin saa mennä koko koulu katsomaan. Tuntuu kyllä epäoikeudenmukaiselta. Kuka näitä päätöksiä tekee?" moittii nimimerkki "Reiluako?"

"Sinä , joka naarmutit Peugeot-autoani 3.5. kello 17 jälkeen Askeltiellä, saat syytteen vahingonteosta, jahka poliisi saa valvontakameran tallenteesta henkilöllisyytesi selville. Jälki oli auton perässä. Jos joku on nähnyt tekijän, niin ilmoittakoon poliisille", huomauttaa Pösö.

"Taas on hääpäivämme, jolloin saimme kauniin ruskean neljän hengen ruokailuryhmän lahjaksi. Varastit muutaman päivän sisällä lukollisesta askarteluhuoneesta yhden tuoleista. Palauta tuoli heti", sanoo neljän hengen perhe.

"Koirat eivät saa olla irti liikennepuiston läheisessä puistossa. Aamuisin kaksi isoa koiraa on vapaana. Pitäkää koiranne kiinni. Jos hankkii koirat niin pitää jaksaa itse ulkoiluttaa koiria", muistuttaa nimimerkki Laki määrää koirat kiinni.

"Tulkaa rohkeasti juttelemaan ison koiran omistajan kanssa. Saatatte yllättyä, iso perhekoira on rauhallinen ja itsevarma. Ei se ole vihainen, räksytä tai hyökkäile niin kuin pienet pelokkaat kouluttamattomat lajitoverinsa", vinkkaa viestijä.

"Sinulle työnantajan edustaja. Mikä siinä yhden kiitoksen sanomisessa on niin vaikeaa meille poikkeuksellisen kovissa oloissa viime ajat työskennelleille? Opettele yksi sana ja käytä sitä lässyttämisen sijaan", neuvoo maikka.

" Onko ne vapun vieton perinteet ja muut riennot opiskelijoille ja muille perinteiden vaalijoille niin tärkeitä, että niiden nimissä täytyy vaarantaa kaiken kansan terveys ja elämä? Vappu on joka vuosi, mutta jokaisella meistä on vain yksi elämä, ja siihen me kaikki, myös opiskelijat, vappu- ja muilla riennoillamme voimme vaikuttaa hyvin tai huonosti", parjaa naisääni.

"Suotta hötkyilee tämä kainuulainen sähköyhtiö investointien kanssa. Entiset johdot tulee ensin käyttää käyttöikänsä päähän. Maaseudulla sähkökatkot voisivat olla nykyistä pidempiäkin. Kuten Loisteen edustaja muutama vuosi sitten kertoi, niin sähkökatkoihin varustautumiseksi riittää patteriradio, tulitikut ja kynttilä", selostaa Hankepäällikkö.

"Törkeää , että vapunaattona myytiin vanhat munkit vanhukselle. Ihan itkettää. Koko suku kiertää ko. leipomon kaukaa tästä lähtien. Asia tiedetään nyt Turussa asti", syyttää nimimerkki Voihan munkki.

