Kuuloluuri: "Aikamoista, kun pitää hautuumaalla juosta", ihmettelee hiljentymistä toivova

"Nyt, kun taas pääsee ryhmäliikunta- ja tanssitunneille, olisi hyvä tietää, ovatko ohjaajat ottaneet rokotuksen. Monet meistä miettivät vielä asiaa ja uskaltavat osallistua vain rokotettujen ohjaajien opetukseen. Olisi siis mukavaa, jos ohjaajat siitä avoimesti kertoisivat ennen kurssimaksujen maksamista", nimimerkki Joko pääsee tanssimaan mietiskelee.

"Apua ja hyvää mieltä kotona jo vuoden olleille. Voisiko seurakunta järjestää esimerkiksi kirkkoon pieniä tapahtumia arkisin päivällä, että vanhukset pääsisivät välillä pois kotoa? Yli vuosi jo vanhukset olleet kotona. Mielenterveys järkkyy monella. Isossa kirkossa voi järjestää turvavälit. Eikä tarvitse miettiä pikku tapahtumia kuukausia, vaan nopeaa toimintaa esimerkiksi kaupungin kanssa", nimimerkki Apua tarvitseville pian ehdottaa.

"Kuka keksi kaupungin keskustan uuden S-Marketin? Siellä on niin kapeat käytävät, että jos joku on pakastekaapilla, siitä ei mahdu ohi kärryjen kanssa. Täytyy jäädä jonottamaan, että pakasteovi menee kiinni. Ei mitään järkeä. Sitten sisäkäytävä on ihan hirvittävän leveä, täytyykö muutostyöt aloittaa heti valmistumisen jälkeen?" soittaja ihmettelee.

"Sotkamon kunnan asunnot ja lenkkipolkumme. Kuluneen kesän ja nyt syksyn aikana olen laittanut merkille, kuinka eräässä kunnan vuokraamassa asuinpaikassa on mielenkiintoiset näkymät. Emäntä istuu kyyryssä tupakilla, koirat räksyttää ohikulkijoille ja taitaapa siellä olla vielä jonkinasteisia muitakin karvaotuksia häkistä päätellen. Pieni aidattu alue täynnä ihmeellistä sälää emännän ja elukoiden lisäksi. Laittaa miettimään minkänäköinen maaperä on aitauksen sisäpuolella", nimimerkki Sotkamon hienot lenkkinäkymät aavistelee.

"Vihreät haluaa kannabiksen viihdekäyttöön. Mitä tarkoittaa viihdekäyttö? Käsittääkseni kaikkia huumaavia aineita käytetään viihdetarkoitukseen", pohtii ihmettelevä kysyjä.

"Joo, kovasti mökeillä haluttaisiin asua. Naapurit saattavat olla eri mieltä rajoitusten helpottamisesta. Oman kokemuksen perusteella monikaan kaupungista maalle muuttava tai mökillä paljon aikaa viettävä ei osaa käyttäytyä kuten maalla pitäisi. Koirat räksyttävät ja laukkaavat irti 24/7 ja häiritsevät naapureita, kivalla soratiellä on mukava teinimersulla suditella ja kaahata. Yöt möykätään ja jumputetaan kanttivolvon subbaria. Jos on enemmän maata, kielletään metsästys alueella", nimimerkki Pysykää kaupungissa toteaa.

"Miksi ABC:n vessoja ei siivota ennen lounasaikaa? Juuri silloin, kun pitäisi mennä vessaan, siellä tarvis myös siivoojan kykkiä. Toinen asia: Miksi ABC:llä musiikki on niin kovalla, ettei pysty lounaalla kaverin kanssa keskustelemaan, vaan pitää huutaa sen metelin päälle? Tehkää asialle jotain, kiitos", valitetaan puhelimessa.

"Mielestäni lenkkeily ei kuulu vanhalle hautausmaalle. Kiertotie kulkee kuitenkin hautuumaan ympäriltä. Aikamoista, kun pitää hautuumaalla juosta, sauvakävellä. Pöllyvaarakin on likellä ja siellä polkuja riittää. Vai mitä mieltä olette?" huomauttaa Hiljentymisen hetki.

"Meillä Suomessa ulkomailta saa tilata olutta kotiovelle saakka. Kotimaisilta valmistajilta ei saakaan. Miksi näin? Mottohan on "suosi suomalaista, käytä kotimaista." Onhan näitä ihmeellisiä kieltoja, että ulkomailta saa tuoda mitä vain, mutta Suomessa ei saa valmistaa eikä myydä melkein mitään", soittaja ihmettelee.

"Risuja sotelle, kun ei ole tarkasti ilmoitettu, että missä on Rajakadun koronanäytteenottopiste. Menin tietämättä väärään paikkaan, kun soten sivuilla lukee, että Rajakadun näytteenottopiste KAKS. Mietin, että onko se Rajakatu KAKS:n alueella? Sitten, kun työntekijöitä kysyn, että missä on Rajakatu, niin sain vastaukseksi: No se on siellä. Eli missä? No, löysin pitkän etsinnän jälkeen", nimimerkki Minä vaan kysyn kysyy.

