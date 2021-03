Kuuloluuri: Ainakin Nakertajassa tiet aurataan touko-syyskuussa tosi hyvin

"Kainuun soten koronarokotteesta viestintä on täysin epäonnistunutta. Riskiryhmien rokotukset aloitettu jo helmikuussa ja terveysasemillakaan ei tiedetä tästä", kommentoi Tuula.

"Eipä uskois jos ei olis kuullut, miten häneksi Kainuun sotella on mennyt rokotukset. Yksityisen puolen hoitajien rokotukset on jätetty kokonaan unholaan. Kaikesta huolimatta Koukkari julistaa, miten hyvin rokotukset sujuu. Varmaan kun vain sotelaiset rokotetaan. Asiaan pitäisi puuttua jo isompien viranomaisten. Ihmettelen minä hoitajien kärsivällisyyttäkin asiaan. Rokotti sote kotipalvelun henkilökunnan vaikka ei vielä heidän vuoro edes ollut. Tarttis asia saada osaaviin käsiin pian", hitauteen kyllästynyt soimaa.

"Nyt kun tuli kaiken kansan tietoon nämä spk-koulutuksessa käytettävät kipua tuottavat välineet ja fyysinen väkivalta, niin miettikää kenenkä koulutukseen koiranne viette. Harmi vaan, kun ei ole mistä valita", Hertta huomauttaa.

"Kainuun ammattikoulun nettisivulla olevan ilmoituksen mukaan "Nettiopo palaa takaisin toimintaan kesän jälkeen". Kuinkahan kauan tuo kesäloma vielä jatkuu?" Pohtii yhteishaun hakija.

"Aivan turhaan kritisoidaan Kajaanin kaupungin syrjäteiden auraamista. Ainakin Nakertajassa tiet aurataan 1.5.–30.9. välisenä aikana tosi hyvin. Muuna aikana auraaminen on surkeaa. Täällä ei tietenkään kaupunginjohtaja asu", Kaikki hyvin -nimimerkki äpisee.

"Sunnuntaiaamupäivä tuiskun jälkeen... Naapurin ajokoiran omistaja kävellyt polut auki, ladut ajettu, aura-auto aukonut pääpyörätiet ja nyt auraa katua. Koulun kentällä lumet lingottu. Ei puutu kuin ne käyttäjät. Täällä on puistot siistinä ja paikat kunnossa, mutta me vingutaan, kun se oman oven edusta ja vakioreitti on hoitamatta", Tyytyväinen ojentaa.

"Jos ei viitsi, kehtaa, kykene tai pysty tekemään omakotitalonsa lumitöitä, niin miksi asua omakotitalossa? Omakotitaloasumisen ihanuuteen kuuluu lumityöt niin kuin kesäisin ruohonleikkuu ja muut pihatyöt", Vaihtoehtoja on -nimimerkki muistuttaa.

"Osallistuisin Yhteisvastuukeräykseen, mutta kun osa kerätyistä varoista menee katekismusten ja muun hömpän painattamiseen, etsin avustuskohteeni muualta", nimimerkki "Uskon asia" avautuu.

" Pitäiskö marketin asiakaspalveluun pikkasen enemmän paneutua? Kaikkihan lähtee pomoista ja päälliköistä, mitä siellä on liikaa. Jos hekään eivät tervehdi asiakasta, niin miten joku myyjäkään sitä tekisi.. saatikka aamulla ei tervehditä, edes pomot alaisiaan", Entinen asiakas soimaa.

"Sammonkatu 2-6 kohdalla on jalkakäytävä osittain hiekoittamatta. Samasta paikkaa koko talven. Ajan kysymys milloin joku liukastuu", Koiraihminen huolehtii.

"Kajaanin kaupunki tekee kansainvälisen konsulttiyhtiön kanssa kiinteistöinventointia haja-asutusalueella. Inventoijat käyvät talojen pihoilla ilmoittamatta ja ottamatta kontaktia edes kotona tai pihoilla oleviin asukkaisiin, myös kuvia voivat ottaa. Asiasta on informoitu vähän eivätkä monet ole tietoisia siitä. Miten kaupungilla on varaa konsulttiyhtiöön? Eikö oma työvoima voisi hoitaa asiaa?" Äimistelee nimimerkki Konsultti?

"Markulle tiedoksi, että sähkönsiirtohintojen ryöstäytymien käsistä johtuu päämisteri Jyrki Kataisen ja Jan Vapaavuoren masinoimasta hankkeesta. Sähkönsiirtohinnat ovat siis nousseet kaikkialla koko maassa. Porvarienemmistöinen hallitus möi sähkönsiirron pois valtiolta (Fortumilta). Lisäksi Katainen korotti roimasti monopoliasemassa olevien sähkönsiirtoyhtiöiden voitto-osuutta. Samainen hallitus syyllistyi myös leikkaamaan koulutuksesta. Vasemmistoliitto ja Vihreät erosivat hallituksesta", Kansa muistaa -nimimerkki taustoittaa.

"Nytkö jo Eila käynyt yrittäjien puheilla. Taitaa vaalit poltella Eilankin kengänpohjia. Mitään ette ole saanut aikaiseksi neljään vuoteen, missähän vika? Minna Partanen teki aloitteen (on hyvä, että samaa mieltä kansamme olevia valtuutettuja on) valtuustolle. Näitä jälkikäteen huutelijoita riittää. Minna kirjoitti asiaa aloitteestaan, tuki hänelle. Mielestämme Yhteistyöllä pärjäämme kaikki. Liike Nyt samalla kannalla Minnan kanssa. Erillinen politiikka tulossa ja tulee Kajaaniinkin", ennustaa luuriin yhteyttä ottanut.

"Eikö pitäisi hallitus saada vastuuseen siitä, kuinka monta sataa Etelä-Suomessa vanhuksia koronan takia on kuollut? Pitäisi oikeushomma tehdä. Ei vanhusten saa antaa kuolla", Yksi vanhusten puolestapuhuja sanoo.

"Sehän voisi Vihreä liitto ostaa tuon Kauppakatu 27:n, koska värikin on ihan sopiva. Jos Jenni Pitko tulee kyläilemään niin voisi siinä sitten valtion budjetista kaavailla semmosen oman talon. Työntekijöitä sinne sähköpolkupyörällä polkemaan alakertaan sähköä ja sitten ilmalämpöpumput. Ituja vuosi kasvattaa yläkerrassa ja hamppua", miessoittaja ehdottelee.

"Uralupa 60 euroa kelkkareiteille. Mistä saa ostettua koneita, joilla saadaan tuollainen möykkelikkö aikaiseksi? Tarkoitan uraa Otanmäestä molempiin suuntiin. Ajettaessa kyytiläinen halusi kilometrin jälkeen kävelemään kotiin ja itse selkäkipeisenä lääkäriin 10 km ajon jälkeen. Mielestäni ura saisi olla julkisessa kunnossa, jos rahaa kerta otetaan", mies sanoo.

