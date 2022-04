Kuuloluuri: "Aivottomat ihmiset katsovat aivottomia ohjelmia"

"Minäkään en halua lapsia. En halua verorahojani käytettävän kotona yhtä lasta hoitavan uusavuttoman muiden lasten päivähoitoon yhteiskunnan varoilla. Itsekkäiden uuvattien mielestä on mahdotonta hoitaa useampaa pientä lasta kotona, yhteiskunnan tukia vaaditaan aina vain lisää. Älä tee lapsia, jos olet liian laiska hoitamaan itse kaikki lapsesi! Kainuussa uuden mallin vähät rahat on kohdistettava vanhusten inhimilliseen hoitoon, ei nuorten vanhempien sometteluajan turvaamiseen!" vaatii nimimerkki Kainuussa vanhusten hoito tärkein.

"Hei! Jos naapurissa tai naapurimaassa tunnette uhkaa, olkaa ystävällisiä, se on kaikista paras normaalia yhteyksien pitämistä, olkaamme kuin Kekkonen, kukaan ei yksin riitele, rakastamme naapureita", nimimerkki Sovussa parempi, politiikka sitten julistaa.

"Hei sinä koirienomistaja. Häkissä oleva koirasi haukkuu öisin koko ajan, siis koko ajan! Koirasi haukunta öisin valvottaa meitä naapureita ja ollaan aika väsyneitä päivisin. Ilmeisesti et ole silloin itse kotona tai olet helvetin kuuro. Hoida koiraasi paremmin, pidä koirasi öisin sisällä, jos se ei pysty olemaan hiljaa häkissä, kiitos!" väsynyt naapuri huomauttaa.

"Te suomalaisen ruuantuotannon vihaajat, hörhöt tutkijat. Teitä kiinnostaa esimerkiksi kirjolohen kasvatuksen hiilijälki. Voisitteko myös selvittää kasvihuonekurkun ja tomaatin jäljet sekä maailmalta lennätetyjen tonnikalafileiden ja eksoottisten kalalajien hiilijalat? Teidän huoltovarmuutta murentava jatkuva sota maanviljelystä, lihantuotantoa ja kaikkea kasvattamista kohtaan on puolirikollista ja halventavaa, myös kiihottamista kansanryhmää vastaan. Elinkeinon harrastajat ovat kansanryhmä", nimimerkki Kansanryhmää vastaan älähtää.

"Kajaanissa ei kyllä nykyään pääse hoitoon kuin yksityisellä. Jos satut saamaan lähetteen Kaksiin niin et sitten pääse pyydettyyn ihon verikokeisiin ajallaan. Nytkin seuraavat vapaat ajat vasta toukokuun puolivälissä. Toimivat ylepuolen lääkäripalvelut voisivat vähentää päivystyskäyntejä. Kun et pääse kiireettömänä hoitoon, lopulta on pakko mennä päivystykseen, kun tilanne pahenee", tuhahtaa turhautunut.

"Nykyohjelmat on mennyt siihen, että aivottomat ihmiset katsoo aivottomia ohjelmia", Tv-stoppi väittää.

"Kevät tuli, lumet sulaa ja vaahteran kukinnot täyttävät pihani. Omalla pihallani vaahteroita ei ole. Syksyllä sain haravoida vaahteran lehtiä päivittäin, kun ne varisivat toiselta pihalta meille. Mielestäni nyt olis hyvä aika vähentää puita", toteaa nimimerkki Onko liikaa pyydetty.

