Kuuloluuri: "Antakaa semmoset sakot, että pysyvät hiljaa!"

"Miksi ylepolin lääkäriin ei pääse? Hoitaja sanoo, että he ei saa aikoja antaa. Ei edes päivystysaikoja. Mitä virkaa on yleensäkään tällä ylepolilla? Ei hoitajille saati lääkärille. Outoa touhua. Vanhassa tk:ssa asiat hoitui mutta ei uudessa sairaalassa", kipupotilas ihmettelee.

"Lisää terveisiä Pärsänsuolta päin kulkevalle citymaasturikuskille, ettei Kirkkoahontielläkään voi keskellä tietä ajaa ja humpata vauhtia miten sattuu", nimimerkki Muitakin liikenteessä muistuttaa.

"Nyt on taas on noussut pintaan keskustelu "mistä tuleville sukupolville eläkkeet?" Turhaa huulien heilutusta koko homma. Samat henkilöt hommaa meille lisää elätettäviä, jotka ei osallistu millään tavalla yhteiskunnan rakentamiseen. Oleillaan vaan joutilaana eläkeikään asti ja samanlailla saavat takuueläkkeen. Pitkän työhistorian tehneet ja näitä oleilijoita elättäneet saavat saman verran "nimellä työeläke". Maksakaa eläkkeitä vaikkapa kehitysapurahoilla ja EU:lle lahjoittamilla roposilla", nimimerkki Valehtelijoiden klubi tuhahtaa.

"Eduskunta on hyväksynyt sukupuolineutraalin avioliittolain. Silloinpa ei synny uusia kansalaisia Suomeen. Jos ihmiset sortuvat tuohon, saavat miettä vanhetessaan, mistä saisivat apua arjen ongelmiin. Luonnonmukaisella elämäntavalla olen onnistunut saamaan 5 lasta, kaikki jo aikuisia, joten voin rauhallisena viettää eläkevuosiani, kun ei tarvitse ostella apua, vaan saan käyttää kaikki pienet eläke-euroni ilokseni ja iloita lapsenlapsistani, mummin aarteista", soittaja toteaa.

"Luvin Sonkajärven vanhasta pariskunnasta, he eivät saa asua yhdessä hoitokodissa. Mikä ihme tuo on, ei tietenkään he saa asua yhdessä loppuvuosia kadestaan. Mutta jos he olisivat olleet muualta kuin Suomesta, perheet olisi yhdistetty millä hinnalla tahansa. Sonkajärveläisten virhe oli syntyä Suomeen. Vieläpä maksaa veroja koko ikänsä tähän niin sanottuun isänmaahan", Pasi toteaa.

"Kyllä jokainen, joka remonttia tekee, pitäisi vaatia remonttireiskalta laatutakuu. Jos remontintekijällä ei ole voimassa olevaa laatusertifikaattia, ei heitä kannata ottaa. Jos on laatutakuu voimassa, kaikki hoituu sitten jälkeen päin", soittaja tuumaa.

"Kainuulaisen sähköyhtiön otettava käyttöön paikallinen sopiminen. Näin henkilöstön palkkoja voidaan laskea alaspäin ja alentaa kainuulaisten maksamaa sähkönhintaa", ehdottaa Töpselikärsä.

"Jonkun äitin kullanmuru kurvailee Mersullaan illat pitkin kylän raittia kuin raivo härkä. Täysin päätöntä itsemurha-ajelua, järkeen käymätöntä kumin polttoa ja mielipuolista kaahailua Salen parkin, liikenneympyrän ja kylän suoran välillä. Ja vauhti kiihtyy, kun auton nokka kääntyy kotia kohti. Jos autoaan rääkkäävä nuorukainen ei ole vielä huomannut, kiihdytyskaistasi varrella asuu useita lapsiperheitä. Pitääkö jonkun kuolla, ennen kuin meno rauhoittuu?" nimimerkki Vuolijokikutsuupoliisia älähtää.

"Rajan läheisyydessä olevat tosi vanhat koivut, joiden juuret työntyvät asuinrakennuksen alle, siemenet, oksat ja lehdet tulevat portaille ja pihamaalle. Apua", monisairas vanhus hätäilee.

"Mikä siinä on ettei Motonetin/K-raudan parkkipaikalla joka ilta ja yö möykkääviä velliperseitä saada hiljennettyä! Hakekaa poliisit mökätoosat valtiolle ja antakaa semmoset sakot, että pysyvät hiljaa!" viestijä ärähtää.

