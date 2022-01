Kuuloluuri: "Arvoisat koiran ulkoiluttajat, ettekö voisi kantaa esimerkiksi pientä lasten muovilapiota mukananne"

"Aluevaaliehdokkaita liikaa pienissä kunnissa/puolueissa! Äänestäjiä vähän, kaksi ehdokasta per puolue, läpimenomahdollisuus olisi parempi. Nyt ei mennyt kuin yksi ehdokas läpi. Äänet jakautuivat monelle saman puolueen ehdokkaille, ei läpimenomahdollisuutta usealla ehdokkaalla!" nimimerkki Ääni hukkaan nurisee.

"Kainuun sote hakee jo eläkeläisiäkin töihin. Sotella on kaikissa hankkeissa sairaanhoitajia vaikka kuinka paljon, eiköhän sieltä pitäisi ensin siirtää näihin hoitotöihin. Niin, jos raskivat lähtee, kun on se iso palkka ja helpot hommat. Mitähän näistäkin kaikista hankkeista on jäänyt arkityöhön elämään, onkin toinen kysymys?" viestijä pohtii.

"Helppo oli ennustaa tuo vaalitulos, sekä minkä takia henkitoreissaan ollut keskusta halusi maakunnat soteksi naamioituna hyvinvointialueena. Vallanhimo ja hyvät veljet hallitsee nyt maantieteellisesti lähes koko Suomea. Kotiin jäi lähes kaikki, jotka tuon kuprun tajusi", Suomi 47% tuumaa.

"Paltamolainen Heli Moilanen vaatii lääkäriopiskelijoita paikkaamaan lääkärivajetta Kainuun soteen. Minä en suosittele pahimmalle vihamiehellekään opiskeluvaiheessa olevien lääkärileikkejä harrastavien koekaniiniksi ryhtymistä. Totuus on, että ihmisten terveydellä ei ole leikkimistä. Kokemusta on, että hatusta vedetyt diagnoosit ovat vieneet vakavasti sairastuneen ihmisen todella huonoon jamaan. Kainuun sotessa on vuosikymmenet leikitty lääkärileikkejä valelääkäreitten voimin ja nyt riittää!" nimimerkki Eikö Kainuuseen saada päteviä lääkäreitä ärähtää.

"Kajaanin Lönnrotin koulu on päästetty julkisivulta varsin huonoon kuntoon. Onko Pasi Kilpeläisellä (ps) rahat loppuneet, kun ei vieläkään ole saanut korjattua pääoven ikkunoita? Vastaavasti julkisivun ikkunat ovat vaarassa pudota, koska ikkunanpokien huoltomaalaus on tekemättä. Koska kyseessä on museorakennus, niin sen julkisivua pitäisi pitää asianmukaisesti kunnossa", Känä toteaa.

"Olipas vastenmielisen ylimielinen kirjoitus juuri aluevaltuustoon valitulta Pertti Granqvistilta. Kiitos vain kaikille häntä äänestäneille. Tiedoksi vain valtuutetulle, että juuri sinunlaisten nuorempiaan aliarvioivien jäärien takia se äänestäminen ei kiinnosta. Kainuun valtava ja valtavasti kustantava eläkeläisväestö kun äänestää juuri kaltaisiaan", purnaa nimimerkki Eläkeläiset eläkkeelle.

"Kainuun soten palvelumaksut ovat Suomen kalleimpia. Mitä tälle asialle aikoo tehdä keskustan ja vasemmistoliiton aluevaltuutetut?" tiedustelee nimimerkki Bensan hinta 3 euroon.

"Arvoisat koiran ulkoiluttajat, ettekö voisi kantaa esimerkiksi pientä lasten muovilapiota mukananne, jolla voisitte peittää koirien jätökset talviaikaan, jos ette saa niitä kerättyä pusseihin, kamalaa katsoa niitä virtsa- ja ulostejälkiä", toivoo Valkoinen lumi.

"Pettäminen on pahinta, mitä toinen voi toiselle tehdä. Siitä pitää ottaa vastaan myös seuraukset. Maailma on täynnä tyrkkyjä ja siinä punnitaan luotettavuus ja rajojen pitäminen. Jos rakastat toista, et edes vilkuile muita", viestijä huomauttaa.

