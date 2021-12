Kuuloluuri: Autojen valot puhuttavat: "Ei, ei ole muodikasta enää"

"Insinööri nostaa tärkeän asian esiin nettikuuloluurissa. Varsinkin semmoisen kuntotarkastajan, jolla on remonttifirma taustalla, raportit ja korjauskehotukset kannattaa luetuttaa toisellakin remonttifirmalla. Kummasti ne korjaustarpeet vaan saattaa muuttua. Villi ala, ei mitään säätelyä, eikä myöskään vastuuta tarkastajalla", talokaupan sivullinen uhri komppaa.

"Vasemmistoliitto lupailee sairaanhoitajille lisää palkkaa. Puolue ei kuitenkaan kerro, miten tämä rahoitetaan. Ja unohtuiko demareilla ja vasemmistoliitolla eläkeläisten vappusatasen ajaminen ihan kokonaan?" nimimerkki Lupailla voi mitä tahansa toteaa.

"Uutisissa puhutaan, että hammaslääkärijonot on koronan syytä. Paskapuhetta, viimeset 10 vuotta ollu jonoa. Valehdellaan vuosi toisen perään. Järjestelmä on huono ja johtoporukka ei kanna vastuuta. Kierrellään toista vuosikymmentä eri tekosyiden taakse, kun ei osata! Tekijät ei syyllisiä, päättäjät ja johto on!" Daisy älähtää.

"Järkytyin mennessäni ostoksille Kajaanin Prismaan. Miten pitkä jono, ainakin 100 henkilöä, pääasiassa vanhuksia, jonotti koronarokotetta käytävällä, eikä ainuttakaan tuolia istuttavaksi jonottajille. Eikö Kajaanista löydy parempaa paikkaa rokotuspisteeksi? Kyllä meitä kehoitetaan pitämään turvavälejä ja noudattamaan muitakin turvaohjeita. Tässä asiassa Kainuun sote on sössinyt, laitetaan hauraat vanhukset jonottamaan yhteen nippuun ilman mahdollisuutta edes istua", Puokkarin muori hätäilee.

"On täysin mahdotonta integroitua yhteiskuntaan mikäli haluaa kuulua vähemmistöryhmiin. Suomessa ihmetellään, että olemme epäonnistuneet kotoutuksessa. Jos ei halua kuulua suureen enemmistöyhteisöön, vaan jatkaa samaa pahoinvointia kuin entisessä kotimaassa, niin vaikeaa tulee olemaan. Ryhmät itse haluaa kuulua eri vähemmistöihin. Tätä erikoisuutta ruokkii varsinkin vihervasemmiston halu nostaa jatkuvasti esille tuota erikoista jaottelua. Suomalaiset kotoutuu ulkomailla yhdessä vuorokaudessa", Nopeat Suomalaiset toteaa.

"Pakkanen on sellainen poika, joka pistää vihreän siirtymän koetukselle. Jatkus nyt viisi kuukautta kunnon talvena, niin mitattas tuon sähkön kaikkivoipaisuus sekä myös sen hinta. Myös tyylienergian määrä tyynellä pakkasella. On luojan lykky, että sähköautoja ei vielä ole tämän enempää. Tulemme näkemään ajan, jolloin cityvihreät koputtelee uunilämmitystalojen oven takana ja veisaavat katumisvirttä lämmitellessään jäätyneitä varpaita uunin rinnassa", nimimerkki Siperia opettaa ennustaa.

"Ilmeisesti pitäisi autojen valoasetukset nykyään tulla alueittain radioaalloilla? Ihmiseltä tuo ei näy luonnistuvan! 90-luvulla, kun Tojotan ainoa lisävaruste oli sumuvalot, ne päällä ajettiin 24/7. Ei, ei ole muodikasta enää. Takasumaria taas päälle ei saada ikinä, vaikka lumi kuinka pöllyäisi. Päivävalot päällä, perä pimeänä ajetaan, oli keli mikä vain. Myös kärry ja vaunu perässä. Pimeänä tietysti nekin. Osa autoilijoista on ratkaissut päivävalojen puutteen käyttämällä parkkivaloja ajaessaan", huomauttaa nimimerkki Tekniikka kehittyy, kuskit ei.

"Kainuulaisen sähköyhtiön tulisi käyttää sähköjohdot käyttöikänsä päähän ja vasta sitten uusia sähköjohtoja. Muutenkin Kainuussa sähkökatkot voisivat olla nykyistä pidempiäkin. Sähköyhtiön edustajahan meille kertoi muutama vuosi sitten, että sähkökatkoon varautumiseksi riittää patteriradio, tulitikut ja kynttilä", nimimerkki Varsinaiset Einsteinit asialla tuumaa.

