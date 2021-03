Kuuloluuri: Ehdokas, kerro selkosuomella, mitä sotepalveluja tulisi sopeuttaa, karsia ja lopettaa, pyytää nimimerkki sote puhututtaa

"Kuntavaalit lähestyy. Ehdolla olevien on syytä selkosuomella kertoa mitä sotepalveluita he aikoisivat sopeuttaa, karsia, lopettaa. Vastauksissa ei saisi käyttää termejä kehittää, innovoida, selvittää. Selkeät vastaukset mistä ne paljon puhutut sotesäästöt aiotaan konkreettisesti ottaa. Vastaukset voisi ensimmäisenä antaa puheenjohtajistot", pyytää nimimerkki sote puhututtaa.

"On se kauheata kateltavaa kun sonni synnyttää. Tarkoitan hallituksen vääntöä koronarajoituksista. Olemme ensimmäistä kertaa tilanteessa jossa koko kansakuntaa koskeva tärkeä päätös jätetään tekemättä sen takia, että jotkut ryhmät voivat siitä "loukkaantua". Nyt punnitaan päätöstä jolla on ehkä tulevaisuutta ajatellen suuria vaikutuksia. Toivottavasti maamme korkein lainsäätäjä ei aseta itseään "aasin" asemaan. Varsinkin vas. ja rkp:n "luulotautinen" käyttäytyminen asiassa on surullista", Liikkumisrajoitukset-nimimerkki murahtaa.

"Bensan hinta vuoden päästä 2,5 euroa litralta. Marinin hallitus nostaa bio-sekoitussuhdetta bensassa ja SDP:n Harakka tuo ensi vuoden alusta päästökaupan polttoaineisiin. Saa siinä kepu vakuutella, ettei tämä hallitus nosta enää polttoaineveroja. Samanlainen vero se on, jos se tuleekin päästökauppakomponentin nimellä. SDP Harakka on jo kertonut, ettei pienituloisille tuleva kompensaatio ole kuin muutamia kymppejä ja koskee vain hyvin pientä joukkoa. Tässä siis käy ns. vappusataset", lukija ennustaa.

"Koti-Kajaanin uudistus ihan hyvä, mutta mihin hävisi tärkeä sudoku? Muutaman Kuuloluuriteksin voisi jättää julkaisematta, niin palstatilaa jäisi sudokulle", vaatii lukija.

"22.3.21 Kainuun Sanomissa oli juttu "Lääkäriin menoa vältellään koronan pelon takia ". Ei aina ole syynä korona vaan se, ettei lääkärille saa aikaa. Esimerkki: selkä tullut kipeäksi äkillisesti eikä ole parantunut kotikonstein buranaa syömällä. Kun soitat kansanterv.hoitajalle ja pyydät lääkärin tutkimusaikaa, kehoitetaan vain syömään buranaa kivun syytä selvittämättä", Kaukoparannusta-nimimerkki äimistelee.

"Perjantaiaamun ilostus: firma perii laskutuslisän sähköpostiin lähetetystä laskusta", Huutonauraja ärisee.

"Meitä kehotetaan terveyskeskuksessa käymään niin sairauden kuin hammashoidon puolellakin. Olen tullut huomaamaan, ettei saa välttämättä oikeaa hoitoa. Asia pitkittyy jopa kuukausia. Moni joutuu vähistä rahoistaan menemään yksityiselle ja saa heti avun. Miksi näin tehdään?", ihmettelee soittaja.

"Näin korona-aikana toivoisimme, että taloyhtiöt huomaisivat, että mitä ei ole pakko tehdä, siirrettäisiin korona-ajan ulkopuolelle, koska meitä kaikkia ei ole rokotettu. On sellaista väkeä, jotka haluaa olla mahdollisimman erillään ns. vieraista ihmisistä. Vesivahingot ynnä muut tämmöset ymmärrän, mutta kaikkea mitä ei ole pakko tehdä, niin jätettäisiin myöhemmäksi", toivoo nelihenkinen perhe.

"Ihmetyttää tämä vasemmistoliiton toiminta. Hyväksyy kainuulaisten kurittamisen Loisteen kautta Suomen kalleimpiin kuuluvilla sähkönhinnoilla. Vaalikojuilla esiintyvät pienituloisten puolustajina, mutta käytännössä toimivat toisin" hämmästelee Töpselikärsä.

