Kuuloluuri: "Ei ihme, jos ei uusia ihmisiä enää synny"

"Kyllä ansaitsee tuo Laajakankaan koirapuisto tittelin paskaisimmasta koirapuistosta. Ei tee mieli viedä koiraa sinne, kun joutuu siivoamaan toisten jälkiä, seuraamaan ettei oma koira syö toisten paskoja ja siivoamaan oman koiran jätökset tunnollisesti kun tietää, etteivät muut näin tee. Tupakoitsijat ja välinpitämättömät, harrastakaa harrasteitanne omassa kodissanne. Katsotaan kuinka siistiä sitten on. Jos ei kerta yhteisiä asioista kyetä hoitamaan", Harmi, ettei lähipuistoa voi hyödyntää -nimimerkki harmittelee.

"Taitaapa Kainuun sähkö taas säästää, kun yöllä on niin kylmä", purnaa Liisukka.

"Kainuussa on käsitys sähköntuotossa, että vastutetaan tuulivoimaloiden rakentamista. Ihmettelen, jotka vastustavat, he ovat valmiit tuontisähkön maksajia, näin tulkitsen. Tulevat tuontihinnat nousemaan. Kyllä tänne korpimaisemaan sopii myllyt, ei täällä ole asukkaita. Säikähtää, jos ihmisen näkee?" Tuulihyöty tuumailee.

"Synnytysten vaikeuttaminen entisestään vähentää syntyvyyttä. Eihän kukaan enää uskalla tulla raskaaksi, kun ei tiedä, miten siitä selviää. Ennen on synnytetty saunassa, niin nyt ei edes terveyskeskuksiin voida järjestää riittävän tasokkaita synnytystiloja, niin sitten vaihtoehtona on autoissa synnyttäminen ja niin edelleen. Maailma on mennyt täysin hulluksi. Ei ihme, jos ei uusia ihmisiä enää synny", huomauttaa Ainou.

"Lopeta biojätteiden ulosvienti lintujen syötäväksi! Variskankaalla rouva vuosien ajan syöttänyt harakoita. Harakat levittävät naapureiden pihaan ruokaa. Nähty iso pitkähäntäinen hiiri yöllä, rottako? Olen ilmoittanut asiasta terveysviranomaisille", nimimerkki Uusi harrastus ruokkimisen sijaan huomauttaa.

"Loppiaispäivänä vastaani tuli Niskantiellä poliisiauto, jonka kuljettaja puhui matkapuhelimeen pitäen sitä kädellä korvallaan. Samaan aikaan hänen vieressään istunut poliisi katseli ulos maisemia. Tämäkö on poliisipartion oikea tehtävien jako ajatellen sitä, että meitä tavallisia autoilijoita sakotetaan matkapuhelimen käytöstä ajon aikana?" viestijä ihmettelee.

"Turhat vaalit. Samat naamarit valitaan aluevaltuustoon kuin kuntavaaleissa puolivuotta sitten, säästyneillä rahoillla olisi voitu korottaa hoitajien palkkoja 500 euroa kuukaudessa. Kuntavaaleissa olisi pitänyt valita maakunnanedustajat samalla kertaa. Mitä valtaa näillä maakuntavaltuutetuilla lopulta on, jos rahaa ei ole tai sitä valtio ei anna, niin on vaan koetettava pärjätä, köyhät kyykyyn ja piikki pyllyyn. En aio äänestää, kun työväenliike on kokonaan unohdettu, on vaan kepulaisia trolleja", Peräsmies toteaa.

"Tunnetusti tuuli lisää pakkasen purevuutta. Ymmärtäisin, että myös rakennusten lämmittämiseen tarvitaan enemmän energiaa. Tuulivoimala pyörii vaan tuulella. Eli tyynellä pakkasella ne lepää eikä tuota sähköä. Tuulivoimayhtiön toiveilma on pakkanen ja kova tuuli. Sähköllä lämmitettävä harakanpesä oisi varmaan toiveasiakas. Kesällä kun energiaa ei tarvise, niin mylly pistää virtaa johtimiin niin, että lanka on punasena. EU-sähköpörssi on hissi, joka nousee myös alaspäin mennessä", älähtää nimimerkki Pörssisähköllä vihreille niityille.

"Joillakin on varaa Bemariin tai Mersuun, mutta ei varaa ajokorttiin. Eiköhän siellä autokoulussa opeteta, että kun poistutaan liikenneympyrästä, niin vilkun kanssa. Monesti on juuri nämä kyseiset automerkit näitä", viestijä tuumaa.

"Joku valitti, ettei Transtechille ole työntekijöitä, kun ei saanut ilmasta safkaa jouluna eikä muutenkaan muistettu. Noinko pienestä on nykyään työnteko kiinni? Eipä tullut kaupungin työntekijöillekään mitään ja viime vuonnakin pelkkä jouluruoka", Työukko älähtää.

