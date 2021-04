Kuuloluuri: Eikö mäen alle saataisi oranssia varoitusaitaa, ehdottelee "Ystävä"

"Ikkunasta kyttääminen on enemmänkin luulosairautta. Valkoisen mersun ikkunasta huudellaan rivouksia uhkaillen. Asennevamma on vammoista pahin suun ollessa aina nurin päin", jupisee Iloinen.

"Montako pyöräilijäuhria tarvitaan äkkijyrkkä mäkeen? Eikö mäen alle saataisi oranssia varoitusaitaa?", ehdottaa "Ystävä".

"Kansalaiset käykääpä tutustumassa EU:n päästökauppaan. Tietoa on saavissa. Tulette hämmästymään miten tätä anekauppaa käydään. Olemme suuren vedätyksen ja huijauksen uhreja, siis hyväksikäytettyjä, jotka maksavat esim. siitä, kun lämmitämme asuntojamme", "Hyväuskoiset Hölmöt" -nimimerkki tietää.

"Puoliväliriihi on suuri viivytelty teatteriesitys kansalaisille. Keskustan ainoa päämäärä näyttäs olevan jo Sipilän hallituksen lanseeraama ansiosidonnaisen leikkauksella toteutettava työpaikkojen luominen. Maakuntamalliin itsensä hirttänyt puolue käy kuolinkamppailuaan vihervasemmiston ja ruotsalaisten kuristusotteessa. Maakuntien ihmiset ovat jo lähteneet ihan "eri suuntaan". Kepu joutuu keskittämään kaikki voimansa paluuperien tekemiseen ja jälkiensä peittämiseen", "Katastrofi" tekee selväksi asian laidan.

"Hyvät kajaanilaiset/kainuulaiset päättäjät kuluvalla valtuustokaudella. Nyt kun sote on hyväksi haukuttu ja samalla meidät sote-palveluiden käyttäjät, niin voitte tyytyväisenä patsastella ja kehua omia aikaansaannoksia. Tällä valtuustokaudella perheemme on ymmärtänyt, ettemme ole kaupunkistrategian mukaisia kuntalaisia. Perheemme ei edusta tai edistä vetovoimatekijöitä tai elinvoimaisuutta tukevia visioita. Johtopäätös. Lasten perheille on sanottu, älkää palatko, me tullaan", Nyt riitti -nimimerkki niittaa.

"Hoi sinä esimies tai sellaiseksi itseäsi tituleeraava. Haluatko nöyryyttää, kyykyttää sekä myös simputtaa alaisiasi? Jos vastasit myöntävästi yhteenkään näistä vaatimuksistamme, olet etsimämme henkilö. Tervetuloa ottamaan luulot pois itsensä ammattilaisiksi luulemiltaan ihmisvätyksiltä, sinähän tiedät kuitenkin kaiken paremmin. Kertakarjaisulla", tiedottaa nimimerkki Säälittävä(t).

"Sinä autokuski, joka ajoit Tsaikka-kahvilan edessä olevan suojatien yli törkeästi, kun olin lastenvaunujen ja 5-vuotiaan lapseni kanssa ylittämässä tietä jo melkeen puolessa välissä keskiviikkona 21.4. noin klo 15.55. Etkö ymmärrä, että jos toinen autoilija pysähtyy suojatielle ja sitä ylittää ihmisiä, niin sinunkin on pysähdyttävä! Toivottavasti tunnet piston sydämessä ja muistat jatkossa liikennesäännöt tai mene autokouluun kertaamaan!" huutaa Tyrmistynyt äiti.

"Soidinsuon koulun ohi kulkeva kaukolämpölinja on ollut sulana joka talvi kymmenien vuosien ajan. Maksamme päästöoikeuksista kovan hinnan "Ilmastohuijareiden taskuun". Sulattelemme lumia tuolta monen sadan metrin matkalta ja maksamme siitä korvauksia? Jokuhan sen hukkalämmön maksaa. Onko oikein, että meidän perustarpeemme, eli huoneistojen lämmitys on haittaverojen kohde. Se puolue, joka ei tuota hyväksy nouskoon näyttävästi esiin ennen vaaleja. Kaikki asumiseen liittyvät haittaverot pois", Kauko Maalämpönen heristää.

" Voisko skootteri- ja mopoteinit opetella myös liikennesäännöt ennen kuin lähtee liikenteeseen? Nyt on ollut jo monta vaaratilannetta, jossa vasemmalle kääntyvä teini ei ole hoksannut omaa väistämisvelvollisuutta ja työntynyt suoraan auton eteen", muistuttelee viestittelijä.

"Prismasta on vaarallista ostaa riskiryhmiin kuuluvan salaattibaarin tuotteita ennen klo 9. Onneksi Citymarket on auki, ja sieltä saa jo klo 7! Samalla toki ostan sieltä muutakin, hyviä yllättäviä tarjouksia olikin!" toteaa Riskiryhmäasiakas.

"Koirien omistajat maksavat jo nyt veroja valtiolle jokaisen tuotteen ja palvelun hankkimisen yhteydessä. Joku koiravero ei vähennä yhtään koiran ulostetta teidenvarsista. Hölmöä sellaista ehdottaakin", mainitsee Hau hau.

"Eihän parhaassa työiässä olevat terveet ihmiset ymmärrä, miten suuri, välttämätön apu on kauppa-apu, joka tuo ruokatavarat kotiin meille, jotka emme pääse kaupoille, kun jokaisen on kuitenkin syötävä jotain elääksemme. Mekin haluamme elää, vaikka emme rientoihin pääsekään. Haluamme elää kodeissamme vaikka avun turvin ja vaikka tarvitsemme apua kaikessa kodin ulkopuolen asioinnissa. Pyydänkin ruokakirstujen vartijoita, tutustukaa kauppa-apuun ja avun tarpeessa oleviin", toivoo soittelija.

"Miksi Kajaanin kaupungin henkilökunta on eriarvoista? Ohjeen mukaan 50v ja 60v kaupunki muistaa, näin ei aina tapahdu. Osaa henkilökunnasta muistetaan kukin ja lahjoin, kakkuhetkellä ja osaa ei muisteta ollenkaan 2020 ja 2021, miksi? Miksi myös henkilökunta kerää osalle juhlapäivänä lahjarahaa mutta joillekin ryhmän jäsenille ei kerätä lahjarahaa, miksi?" ihmettelee Pettynyt.

"Tuliko koronavilkusta "vaiettu salaisuus". Hiljaista on ollut sillä suunnalla. Taisi tulla uusia miljonäärejä tuolla vilkulla? Taas hyväuskoisia höynäytettiin. Seuraavaa puhallusta ajetaan sisään eli "koronapassia". Kokoomuksella pakkomielle saada taas joku kallis läpyskä valmistukseen. Onko painaja jo valittu? Valtio maksaa", tuhahtaa nimimerkki Suomi on vilkkumaa.

Lähetä oma luurisi.

Koti-Kajaani julkaisee Kuuloluureja kerran viikossa verkossa. Verkossa julkaistuja Kuuloluureja ei julkaista uudestaan paperilehdessä. Oman Kuuloluurisi voit soittaa puhelinnumeroon 08 6166909 tai kirjoittaa verkkolomakkeelle .