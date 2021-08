Kuuloluuri: "Eipä ole vanhan silmä koskaan ollut niin hämmästyksestä pyöreänä"

"Millä saadaan nuo kainuulaisten omiksi väkisin tulleet Loiste ja Kajave kuriin. Oli tullut 4,24 € lasku, joka oli jo maksettu hieman myöhässä. Tuli muistutuslasku 9,24€. Lasku oli siis jo maksettu. Seuraavassa laskussa on tämä 5€ varmasti peritty. Kajave laskuttaa joka kuukausi. Yritin saada että lasku tulisi kolmen kuukauden välein, koska pahoitan mieleni kovasti tämän holtittoman laskuttamisen vuoksi, vaan ei. Nyt sitten tulee lasku Kajavelta joka kuukausi ja myös mahdollinen huomautuslasku", tosi tympeissään oleva purnaa.

"Paltamon kalaporras, piti käydä katsomassa sekin luomus. Eipä ole vanhan silmä koskaan ollut niin hämmästyksestä pyöreänä, kun näki tämän. Olihan siinä musta putki, jota pitkin järven viisaat lohet nousevat ehkä hyrylle asti. Miten kala nousee niin ylös, n. 20 metriä pystysuoraan? Jos ne lohikalat imaistaan, miten päin ne menevät (poikittain, perä edellä vai suu edellä)? Jos takaperin, ne taatusti hukkuvat! Montako suomua kaloissa on laitoksen yläpuolella?" U. M. äimistelee.

"Polvihousu-ukkojen pitäisi hoitaa itse omat syrjäiset pallokenttänsä niin kuin muissakin kaupungeissa tekevät! Kajaanin kaupungilla ei ole varaa turhien isoegoisten vaarien kuvitelmiin!" viestissä huomautetaan.

"Kyllähän sitä nuorempana kannattaa kuunnella mitä vanhemmat ihmiset puhuvat, kun kerran vanhempana joutuu kuuntelemaan vain sitä mitä nuoremmat ihmiset puhuvat", luurilainen huomioi.

"Kotihoitoon turvaudutaan silloin, kun henkilö ei pärjää enää omillaan ja omaiset asuvat kaukana. Tämä on hyvin kallista ja joka ikisestä käynnistä veloitetaan. Niin myös silloin, kun omainen auttaa ruoanlaitossa taikka pesussa. Lasku tulee, jos lähihoitaja on ehtinyt sisälle. Monet lähihoitajat ovat osaavia empaattisia henkilöitä ja iäkäs asiakas tuntee olonsa turvalliseksi. Sitten on heitä, jotka käsittelevät vanhuksia kovakouraisesti ja puhuvat ilkeästi", hyvin läheinen omainen huomioi.

"Vasemmistolaisuus tarkoittaa oikeudenmukaisuuden toteuttamista ja heikomman puolella olemista. Ei se ole mitään utopistista kommunismia", tiedetään luurissa.

"Mitä tehdä, kun vanha naapuri kantaa pihalle kesät talvet maahan siemeniä ja leipää? Siellä syö kaikenlaiset linnut, isot ja pienet. Myös hiiriä on nähty. Se on näin, että kun ihminen tulee vanhaksi, järki vähenee ja se viisaus katoaa", karhu ihmettelee.

"Tämä korona-aika on saanut käytöstavat unohtumaan monilta. Tuolle iäkkäälle äidille kävi uimareissulla suunnilleen samoin, kuin minulle. Syksyllä apteekista tullessani ABCltä, tuli vastaan humalainen nainen. Pyysi tupakkaa/rahaa tupakkaan. Vastasin, en polta. Vastauksena oli, mitä sinä sitten teet? Ja ohi jo mennessään, kuului, h...ko sinä? Käännähdin ja karjaisin, "että mitä?" Kuului hyvin hiljaa, minä houraan. Tietyt naapurit, soitellaan yöllä ovikelloa ja kurkitaan/jyskytetään ikkunaa", mummo päivittelee.

"Tästä ilmastosta kun nyt puhutaan: Silloin 70-luvulla puhuttiin, jos sademetsät hakataan, niin muuttuu koko maailman ilmasto. Kukaan ei ole vielä tästä puhunut, mutta silloin 70-luvulla puhui kaikki nuo tiedemiehet tämmöistä", M.M. valistaa.

"Miksi 30-50-vuotiaat akat pitää oikeutenaan arvostella tuntemattomia ihmisiä? Itsetunto varmaan on nollilla, kun selluliittireitiset polven yläpuolella keikkuvissa teinimekoissa kulkevat huutelevat lapsille ja koirille käytöstavoista. Kannattaisko katsoa peiliin ja hävetä?" hämmästelee Menopaussiin on lääkkeitä.

