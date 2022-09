Kuuloluuri: Eivätkö kainuulaiset osaa nauttia elämästä? – "Totta kai on edullista syödä kotona"

"Syksyn pimeys on parhaillaan, mutta miksi ei vieläkään polkupyöriin laiteta jo valmistusvaiheessa valoa, kun ne kuitenkin tarvitaan? Eikö pitäisi olla päivänselvää, että valot on vakiovaruste? Pyöräkauppiaille mainosvaltiksi 'Meillä myydään valollisia pyöriä', ja laittakaa myytäviin pyöriin valot valmiiksi", ehdottaa naisääni.

"Kovasti puhutaan lapsiperheiden harrastuksista, joita yhteiskunnan pitäisi järjestää ympäri vuoden. Tulisi ymmärtää, että kesällä uidaan ja talvella luistellaan ihan samalla järvellä. Kunta voi osallistua luisteluharrastuksiin vain tarkistamalla, että jää on kantavaa syksyllä. Jos joku yhdistys haluaa pitää yllä jäähallia, niin kaikin mokomin, kunhan maksaa jäähallin kulut. Ei niitä massiivisia kustannuksia voi maksattaa kaikilla veronmaksajilla varsinkaan nykyisillä sähkön hinnoilla", tuhahtaa nimimerkki Jos haluat luistella, niin otapa kola kauniiseen käteen ja eikun järvelle kenttää kolaamaan.

"Nyt voi vielä vaikuttaa, tarjotaan kaikille Kainuun vanhuksille oikeus tasa-arvoiseen palveluun ennen kuin uusi järjestelmä alkaa. Unohdetaan palvelusetelit ja luvataan jokaiselle Kainuun vanhukselle ihmisarvoinen hoito", luurissa vaaditaan.

"Kainuulaiset, onko teillä vielä turpa niin kiinni turpeessa, että että osaa nauttia syömisestä, vaan käsitätte sen lähinnä tankkaamisena? Totta kai on edullista syödä kotona, mutta eikös sitä nyt voisi välillä nauttia elämästään ja syödä ulkonakin? Eikö? Sekö on humpuukia? Annan teille ilmaisen vinkin, syökää (saatana) sahajauhoa ja juokaa kuravettä päälle. Ei maksa juuri mitään ja tulee täysi olo", Pekka vinkkaa.

"Miten on mahdollista, ettei kukaan voi puuttua Vuokatissa rivitalon takapihalla haukkuvaan koiraan, tästä jatkuvasta räksytyksestä on saanut nauttia jo vuosia. Omistajat ovat ilmeisesti kuuroja, kuinka heillä voi olla edes koira, tuskin tarvitsevat edes opaskoiraksi", Naapurin omakotiasuja kyselee.

"Voisiko siellä Paltamon Kivesvaarallakin sytyttää päreen, kun niin voimakkaasti vastustitte tuulivoimalahanketta? Oliko perustelu, että ulkomaalaiset eivät halua nähdä sähkömyllyjä?" Energiapula ihmettelee.

"Huomio kauppojen asiakkaat. Nyt, kun hinnat nousevat huimaa vauhtia, olkaa tarkkana ja tarkistakaa kuitti. Jos kuitissa on eri hinta kuin hyllyn reunassa, tuo tuote täytyy antaa sillä hinnalla, missä on edullisempi hinta. Mulle on sattunu monta kertaa virheitä. Tuote täytyy antaa sillä hinnalla, mikä on kaupan hyllyn reunassa, olkoon kassakoneella hinta mikä tahansa", naisääni muistuttaa.

"Suomen vaikeassa taloustilanteessa, mikä on nyt käsillä ja kestää pitkän aikaa, olisi viisainta nyt helpottaa sitä ainakin sillä, että peruttaisiin kaikki lentokonehankinnat tai ainakin lykättäisiin kymmenen vuoden ajaksi", ehdottaa miesääni.

"Sotkamossa sama vika joka mopossa sekä kevareissa. Ei pysy käynnissä ilman jatkuvaa kaasuttelua, oisko jo varmempi ruveta laittamaan tossua toisen eteen, koska se on varma keino päästä perille!" kummastelee nimimerkki Kuulovaurio odottaa teitä.

"Harmi että Purolan TB meni nurin, mutta ei minua ainakaan Putinin toilailut tehnyt päätöstä sen eteen, vaan nimenomaan tämä Purolan parlamentti. Samat vanhat käppyrät päivästä toiseen. Ei kiitos", soittaja tunnustaa.

"Onni yksillä, kesä kaikilla. Kesä tuli, oltiin onnellisia kesästä. Kesä meni, syksy saapuu sateineen. Tuuli puita tuivertaa, keltainen lehtisade peittää maan. Jäätynyt maa ritisee jalkojen alla. Autojen katot ovat kuurassa. Talveahan se enteilee", luurilainen kertoo.

