Kuuloluuri: "Eivätkö mainosten teippaajat voisi edes käyttää sellaista teippiä, joka ei jätä rumia liimajälkiä?"

"Olen katsellut, kun kaupungilla oleviin sähkökaappeihin teippaillaan (luvatta) kaikenlaisia tapahtumamainoksia. Niistä jää rumat tahrat ja kaapit ovat siivottoman näköisiä. Eivätkö noiden mainosten teippaajat voisi edes käyttää sellaista teippiä, joka ei jätä kaappeihin rumia liimajälkiä?" Kaunosielu tiedustelee.

"Sateenkaari oli alun perin merkki siitä, ettei tule koko maailman peittävää vedenpaisumusta. Miksi homot ja lesbot omivat sen itselleen? Kuka sen keksi ryöstää? Se on ihana luonnonilmiö, muttei sitä voi enää piirtää tai maalata luonnonilmiönä. Miksi pitää aina olla ryhmiä, jotka ajaa etujaan, miksei voi olla yksilöitä, joilla on samat oikeudet?" Ihmettelijä tuumiskelee.

"Ei mitään opintomatkoja eli virkistysretkiä Närpiöön eikä muuallekaan verorahoilla. Kokoustakoot netin välityksellä, jos on tarvetta tiedolle, mitä ei (muka) jo ennestään tiedä", viestijä kehottaa.

"Entisten Oulun ja Lapin läänien alueella on isompia kyliä mitä Etelä-Suomen alueen kunnat. Suomessa on n. 280 sirpaletta, joissa jokaisessa on oma hallinto. Me pyöritämme ja elätämme turhaan suurta joukkoa turhaa "viinerikahvi" porukkaa ja satamiljoonaisen kansan tarpeisiin riittävää hallintoa. Lisäksi on tulossa tuo kepulainen maakuntamafia jota aletaan elättämään verorahoilla. Täytyy vaan todeta, että tyhmä kansa on ilmeisesti tämän sirkuksen ansainnut. Suomeen riittäis n. 50 kuntaa", Maakuntamafia marmattaa.

"Suomen kauniit vaaramaisemat raiskataan tuulimyllykentiksi. Loput kaivetaan akkumateriaalien kaivosalueiksi. 100 metriä leveitä voimalinjoja rakennetaan toisen viereen. Ulkomaille myyty yhtiö röyhkeästi kaivaa maakaapeleita ihmisten metsiin ja tien varsille. Maakaapelista vahinkovastuu vyörytetään maanomistajille. Sokea vihreys tuhoaa maamme tuossa onnettomassa sähkökiimassa. Kiinalaista sähköllä liikkuvaa romua on kohta pihat ja varastot täynnä. Tätä on myrkyllinen vihreä siirtymä. Kansa herätkää", nimimerkki Tuhon tietä kuljen aavistelee.

"Mehän niin sanotusti elämme markkinatalouden komentotaloudessa, jossa teollisuus, työnantajat, yrittäjät ynnä muut puliveivarit määräävät tahdin ja se on kova tahti", herra huudahtaa.

"Missä on nykyään taito toimia esimiehenä, ja onko enää monessakaan työyhteisöissä. Yhä enemmän on itseohjautuvia työyhteisöjä. Parhaimmillaan se voi onnistua ja huonoimmillaan jättää pysyvän tavan toimia. Esimiehen tulee olla esimies vaikkakin kuuntelisikin työntekijöitä. Korvaan kuiskittelijoita riittää. Jotka on tottuneet ohjaamaan työyhteisöä. Ja näin vaikuttaen pitkäkestoisesti moneenkin asiaan sekä yksittäisten ihmisten tilanteisiin", "Kanttura" huomauttaa.

"Presidentti saisi myöntää hengenpelastusmitalin Sauli Niinistölle Aleksei Navalnyin hengen pelastamisesta", Da vihjaa.

