Kuuloluuri: En olisi uskonut, että sorsista ja joutsenista tulee tällainen kiistakapula

Koti-Kajaani julkaisee Kuuloluureja kerran viikossa verkossa. Tarkoituksena on palvella lukijoita ja antaa luurin laulaa. Oman Kuuloluurisi voit soittaa puhelinnumeroon 08 6166909 tai kirjoittaa verkkolomakkeelle . Lisää Kuuloluureja löytyy digilehdestä .

"Miksi työntekijä esiintyy kaikissa kuvissaan kieli pitkällä? Eikö voisi yhtä kuvaa laittaa, että olisi suu kiinni. Kiitos", toivoo viestin lähettäjä.

"Kyllä nykyinen pankkimaailma on aivan perseestä. Asiakkaita kyykytetään ja maksut nousevat", nainen ärhentelee.

"Kyllähän se koskee ihan kaikkia tää sorsien maasta ruokkimisen kielto. Kätönlahdessa herra ajaa hurauttaa puiston rantaan ja kaataa kiireesti sankotolkulla ruokaa maahan. Hullua hommaa!", Seurataanpa tilannetta -nimimerkki kertoilee.

"Nyt kun Raatihuoneelle suunnitellaan uutta valaistusta, niin eikö jo pitäisi päästä läpi samalla koko Kauppakadun. Keskusta käyttöön." Onko joku muu ajatellut samaa -nimimerkki ehdottaa.

"Eipä motivoi mitenkään jätteiden lajitteluun Ekokympin taksapolitiikka, kun se pohjautuu olettamukseen, että kaikki survovat biojätteensä sekajätteen joukkoon", kommentoi Roskisdyykkari.

"Sinä tummiin vaatteisiin pukeutunut, polkupyörällä hurjastellut pojan juippi to 12.11. klo 16 ABC:n liikenneympyrässä! Älysitköhän, miten vähällä olit päästä hengestäsi? Pyyhälsit autoni edestä tuhatta ja sataa "ylhäältä" suojatien yli, hidastamatta ja autoista välittämättä! Sinusta ei näkynyt hämärässä yhtään mitään, onneksi en ihan törmännyt sinuun. Järki käteen ulkona liikkuessa, valoisan aikaan olisin havainnut sinut jo kaukaa, mutta näin syyspimeällä todella vaarallista leikkiä!", Mustan katumaasturin kuski ojentaa.

"Nainen muisti väärin arvonlisäveron historiaa. Arvonlisävero tuli käyttöön kesäkuussa 1994 ja korvasi samansuuruisen hintaan lisättävän liikevaihtoveron. Tämä siksi että EU:n kohdemaaperiaate olisi toteutunut. Liikevaihtovero oli käytössä v. 1941 alkaen", oikoo Laskija.

"'Lämpöä hetkisen, lämpöä sain, sähköllä lämmitin, sitä mä sain'. Suora varaamaton sähkölämmitys on kuin kusisi pakkasella housuun. On katoavaista ja lyhytkestoista. Nyt kun maapallonhalaajat maksaa 4000 euroa 'tapporahaa' öljykeskuslämmitysten alasajosta niin taitaa olla lyhytnäköistä hommaa. Onko kukaan tutkinut, kumpi on parempi, vesikierto öljy-keskuslämmitys vai suora 'sähkönsiirtolämmitys'? Vihreille seuraavaksi vinkki: Maksakaa 4000 euroa suoran sähkölämmityksen alasajosta ja ryhdytään huoneistojen sijaan lämmittämään ihmisiä. Muutamalla watilla saadaan Citivihreät ja muutkin kansalaiset pysymään sulana kun laitetaan aurinkosähköllä lämpenevät toppatakit kaikille. Yön seuduksi akulla toimivat makuupussit. Väittäisin, että saataisiin nopeammin hiilineutraali Suomi kuin liikenteen päästöjä pienentämällä", ideoi Aurinkosähkötoppatakki.

"En olisi uskonut, että Kajaaninjoen sorsista ja joutsenista tulee tällainen kiistakapula. Jo yli puoli vuosisataa Kajaanissa on ruokittu sorsia talven yli ja suurimman ajan kaupunki on siitä huolehtinut. Mutta nyt tulivat jätökset voimaloiden katoille, rotat ja muut haittaeläimet ruokintapaikalle. Vain se puuttuu, että ruokkijatkin kuolisivat johonkin ruttoon. Asiassa maalaillaan hirveitä kauhukuvia ja pelotellaan lautakunnan jäseniä. Ja sitten kaikkein paras - kaupungilta ei löydy muutamaa lanttia sorsien ruokintaan mutta annas olla kun pistetään kylmäkoneet laulamaan urheilukentän keinonurmen alle - silloin ei olla köyhiä eikä kipeitä", viestissä mainitaan.