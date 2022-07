Kuuloluuri: Ennen kaikki oli paremmin – kuten presidentit, mainokset ja Kajaani

"Lohtajan ABC:ltä tulevien ei tarvitse väistää Nesteen pihasta tulevia, kuten muutenkaan pihoilta tulijoita ei väistetä tiellä. Taikatie jatkuu ABC:n pihaan saakka. Muuten nimim. Vähiten tunnettu liikennesääntö olet oikeassa, että markettien pihalla liian harvoin oikealta tulijaa väistellään, kuten kuuluisi", Mesetti korjaa.

"Onko terve parisuhde, jos toinen estää toisen tapaamasta läheisiään? Ja jos on puhtaat paperit teoistaan, niin miksi ei vois elää elämäänsä normaalisti muutenkin? Meitä ei olla luotu maan päälle tervaskannoiksi, joten kaikkia siltoja ei kannata polttaa. Ja muutenkin tulisi ihmisten olla toisilleen enkeleitä eikä ilkeitä, hyötyäkseen, saadakseen haluamansa sekä aliarvioidakseen toista. Ihmisarvo on meillä kaikilla niin naisilla kuin miehillä", nimimerkki Muna vai kana muistuttaa.

"Soittaja kehoitti meitä ostamaan kotimaisia hedelmiä egyptiläisten, intialaisten ym. sijaan. No mitäs ne kotimaiset hedelmät on? Omena ja... Lyhyen hetken päärynä ja luumu. Mistä löytyy kotimainen sitrushedelmä ja banaani? Ei mistään. Syödään me vaan hedelmiä, vaikka ulkomaisia ovatkin. Ne ovat terveellisiä. Kotimaiset marjat on sitten eri juttu", Hedelmien popsija toteaa.

"Oli meillä ennen hyvät presidentit. Pitivät naapurimaiden suhteet kunnossa. Oli turismia, joka toi maahan miljoonia ja polttoaine oli halpaa", muistelee Reinogröön.

"Räksytyttää, räksytyttää ja vielä kerran räksytyttää ja kiukuttaa 40 sekunnin pituinen soittoaika. Jos ymmärtäisi lopettaa soittelun niin johan loppuisi räksyttäminenkin ja kiukuttelu, mutta kun on riittävän tyhmä, niin aina vain jatkaa. Kiitos teille, kun ette ole kieltäneetkään vielä", soittaja kertoo.

"Miksi bensa-autot kielletään köyhiltä autoa tarvitsevilta syrjäkylien kauppareissuihin? Kukaan ei puhu hupiajeluleluista; vesijetit, moottorikelkat, mönkijät, crossipyörät sun muut bensapörisijät, joita rällää ympäri vuoden bensaa polttaen. Tasapuolisuuden vuoksi kaikki pienet polttomoottorikäyttöiset harrasteajoneuvot tulisi kieltää. Jos sähköautot on pakko ottaa käyttöön, miksi rikkaiden bensalelut pitäisi vielä sallia? Toki poromiehien, metsurien ym. työn vuoksi tarpeelliset sallittakoon", nimimerkki Harrastusleluille myös sähköistyspakko vaatii.

"Kajaani oli ennen hyvin kaunis, kun ajetut nurmikot ja pajukot olivat pois. Ei hoideta ollenkaan enää. Pajukot vallanneet ja nurmikot ovat todellakin kauheet. Hyvää ja kaunista mainosta ohikulkijalle. Ei tule rytteikköön toista kertaa vierailemaan. Kauniita kaupunkimaisema on hyvin paljon muualla, johon on kiva palata uudelleen. Korpi Kainuu uinukoon!" nimimerkki Miksi kaunis katoaa harmittelee.

"Kyllä se taitaa tuo nykynuorison ruokavalio olla sellainen että lounaaksi suklaata ja päivälliseksi sipsejä", miesääni arvioi.

"Kajaanin paikallisliikenteen toiminta kesäisin on heikosti suunniteltu. Onko se tosiaan niin suuri kustannuskysymys, vai mistä on kyse? Nostakaa vaikka vähän hintaa, jos auttaa. Omaa autoa ei kannata kenenkään järkevän pitää nykyään, ellei ole aivan pakko esim. työmatkojen tai pitkien kauppamatkojen vuoksi, niin miksi ei iltapäivisin ja viikonloppuisin toimi bussiyhteydet? Kuka näitä oikein päättää? Kyllä muissa kaupungeissa kulkee busseja tiheään joka päivä, jotta ihmiset voivat päästä asioilleen", nimimerkki Kerrohan miksi tuhahtaa.

"Oi niitä aikoja, kun mainoksia oli vähemmän ja ne olivat ihan hauskoja eivätkä aggressiivisia", miesääni muistelee.

