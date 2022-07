Kuuloluuri: Etsinnässä Jormuan lavalla ilahduttanut henkilö – "Olisi kivaa tavata"

"Kukapa sitä Ratakadun varrella asuva Lammen Loiskeita kaipaa? Joka vuosi sama juttu, että melutasot nousevat yli ilmoitetun. Ei mitään yhteystietoa jaeta, mihin ilmoitetaan desibeleistä. Kartta festarialueesta, info? Reilusti desibelit yli ympäristöluvan. Festarikansa käyttäytyy sikamaisesti. Tullaan kerrostalojen pihoille ryyppäämään, kuseksimaan, roskaamaan ja rikkomaan paikkoja. Viekää muualle tämä tapahtuma, urheilukenttä on tarkoitettu sitä urheilua varten, onko tämä jotain urheilua?" nimimerkki Ei enää tätä purnaa.

"Nuorison lelupotkulaudat täytyy heittää jokeen. Omistaja onkii pois omalla kustannuksellaan!" luurissa ehdotetaan.

"Olisiko aika vaihtaa Puistolan Rostovin puiston nimi vaikka Kiovan puistoksi? Tuntuu hölmöltä pitää yllä yksipuolista ystävyyttä itänaapuriin", Slava Ukraini pohtii.

"Kaikkihan me ränsistymme aikanaan. Niin kasvit, eläimet kuin ihmisetkin", muistuttaa soittaja.

"Valitetaan, että suomalaiset ei kehtaa poimia marjoja. Mutta marjanostopaikat ja ajat ovat salaista tietoa, ei löydy tietoja. Hinnatkin saisi olla näkyvillä. Vai ostetaanko marjoja vain ulkomaalaisilta poimijoilta?" Aro purnaa.

"Metelinuoriso joutais mennä Vuokatinvaaralle pöhelikköön juopottelemaan!" viestijä komentaa.

"Poliisien kannattaa tulla katselemaan, kuinka Oulujärvellä veneillään. Porttireimoja ei osata oikein kiertää, ajetaan rinnakkain samaan suuntaan koko väylän leveydeltä eikä välitetä muista veneistä", vinkkaa nimimerkki Ajokortti vesillekin käytäväksi.

"Eikö sähköpyörissä ole kelloa eikä jarrua, meinasi jäädä 4-kiloinen koirani läskisähköpyörän alle kävelytiellä. Takaapäin tuli ja kun ei kuule ääntä. Ja en kuljeta koiraani fleksissä, ihan tavallista hihnaa käytän. Ilmeisesti valkeaa koiraani ei erota asfaltista. Koirani olisi ollut vainaa, jos näin olisi käynyt. Terveisiä pyöräilijälle, että ajappa hiljempää pyörätiellä ja tarkkaile liikennettä", nimimerkki Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa ihmettelee.

"Muistanet minut, tapasimme Jormuan lavalla vuosia sitten. Juttelimme ja nauroimme. Jäit mieleeni. Sitten tapasimme pikaisesti Prisman kahviossa, olin poikani seurassa, tervehdimme. Nyt haluaisin tavata sinut, muistanet, missä asun, kun toit minut Jormualta kotiin. Tulepa sunnuntaina kotitaloni eteen kello 12 maissa. Olisi kivaa tavata", soittaja kaipailee.

"Asuntosijoittajat, laittakaapa vuokrasopimukseen ehto: Jos vuokra-asunnosta tulee isännöitsijälle vähintään 3 kpl valituksia metelistä tai häiritsevästä elämästä 3 kuukauden aikana tai naapurit joutuvat kutsumaan asuntoon poliisit kerrankin, asunnon omistajalla on oikeus irtisanoa vuokrasopimus!" nimimerkki Jokasyksyinen riesa villiintyneistä kakaroista kehottaa.

"Kettukalliontiellä nuori poika ajeli hopeanvärisellä Mersulla Kettukalliontiellä ja ajoi alikulkukäytävän läpi ammattikoulun asuntolan suuntaan, lieköhän koulun oppilaita, ja ajoi melko kovaa vielä, siinä kun olisi jalankulkija tai pyöräilijä sattunut kohalle! Onneksi kerkesin pyöräillä hetkeä aikaisemmin sitä kautta. Liekö pojulla edes korttia, ja jos on, niin et ilmeisesti sisäistänyt liikennesääntöjä, tiedät varmaan, että auto on tappava ase", viestijä älähtää.

Lähetä oma luurisi.

Koti-Kajaani julkaisee Kuuloluureja kerran viikossa verkossa. Verkossa julkaistuja Kuuloluureja ei julkaista uudestaan paperilehdessä. Oman Kuuloluurisi voit soittaa puhelinnumeroon 08 6166909 tai kirjoittaa verkkolomakkeelle .