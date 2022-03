Kuuloluuri: Haihtuuko Kajaaninjoen varressa oleva auto itsekseen pois?

"Silmiinpistävää on, kuinka nykyään raha ratkaisee monessa asiassa tässä yhteiskunnassa. Aloitetaan arkisesta asiasta, kuin puhtaanapito eri julkisissa tiloissa. Olen aikoinaan alalla ollut ja ihmetellyt, miten vuosien ja kymmenenkin aikana pisteyttäminen sekä työn laatu laskenut kuin lehmän häntä. Saa ihmetellä, taudit leviävät, kun entistä tarkempaa siivousta ei tehdä näin korona-aikana. Ja tärkeämpää raha kuin terveys. Ohjeistuksien tulkinnanvara antaa mahdollisuuden levittää koronaa muun muassa kouluissa", Luuta kertoo.

"Lukekaa kansalaiset Oulun käräjäoikeuden tuomio lapsen seksuaalisesta kyväksikäytöstä. 1 vuosi 9 kuukautta ehdollista? Missä mennään? Jatkettu monta vuotta 7 miehen voimin. Onko tämä oikeusvaltio? Toivottavasti syyttäjä valittaa. Noista tekosista kuuluisi vähintään 9 vuotta kuritushuonetta. Tai jopa kovempi tuomio ja karkoitus", Oikeusmurha älähtää.

"Kenenkä vastuulla on hinata tuo autonromu Kajaanijoen varresta, linnansillan kupeesta pois? Vai outattako työ, että se ruostuu, hajoaa ja haihtuu itekseen pois?" Keksi kyselee.

"Demarit kalastelivat ääniä eläkeläisiltä vappusatasellaan. Näinköhän tämä lupaus oli jo alun alkaen sellainen, jota ei ollut aikomuskaan toteuttaa? Vai onko kenties tarkoitus toteuttaa 100 seuraavan vuoden aikana?" nimimerkki Demarit pettää aina tuumailee.

"Ei Suomen koko itsenäisyyden aikana ole ollut niin punaviheliäistä hallitusta, kuin tämä istuva Marinin hallitus on, jossa keskusta koettaa roikkua mukana. Suoraan sanottuna maanseudun ruokaa tuottavaa tappava hallitus. Sudet ja valkoposkihanhet suosiossa", toteaa ei ruoantuottaja, vaan ruoansyöjä.

"Fysioterapeutti rientää maksua vastaan kajaanilaiseen kouluun pelastamaan huonoon kuntoon mennyttä koululaista. Autolla kouluun tuotu nuori vaappuu viimeisillä voimillaan voimistelusaliin. Älypuhelimen ruutua tuijottava veteraani on vihdoinkin saanut rinnalleen pelastavan enkelin. 'Jaksaisitko tulla tänne, niin katsottaisiin vähän jotakin liikkeitä, vai haluaisitko ensin jotakin muuta? Otetaanko huikka energiajuomaa ensin? On tärkeää, että nestetasapaino on kohdallaan ennen harjoitusta'", Digitaalinen lihasvoimistelu aprikoi.

"Tiesitkö , että ilmaston lämpeneminen johtaa siihen, että huoneita ei tarvi lämmittää? Tulin siihen tulokseen e-rahoituksella suorittamastani tutkimuksesta, johon käytin 280 000 euroa. Lisäksi Äly-keskus antoi 58 000. Tutkimuksen 2-osiossa tutkiskelin, onko ilmaston lämpeneminen tuottanut puuston lisäkasvua ja sitä kautta sitonut lisää hiiltä. Tulin siihen tulokseen, että meinaa hiili loppua kesken. Tutkimus jäi vähä kesken. Seuraavaksi jalostan koirarodun joka seuraa hiilijalanjälkiä", nimimerkki Meillä osataan kehaisee.

