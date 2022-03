Kuuloluuri: Heiluvat kädet viestivät hermostuneisuudesta – "Nämä henkilöt on vallassa"

"Muutin noin puolitoista vuotta sitten Kuhmoon Helsingistä. Olen mielestäni sopeutunut hyvin takaisin, voiko sanoa maalaiselämään. Omia eläimiä minulla ei ole vieläkään, mutta olen joutunut kokemaan negatiivisuutta eläimistä ja valitettavasti, että kaikki sivistys eivät ole ehtineet tänne Kuhmon korkeudelle asti. En tiedä, onko se liikaa vaadittu, jos jaksaa ulkoiluttaa omaa lemmikkiänsä, niin eikö voisi samalla kerralla korjata lemmikin jätöksetkin? Helsingissä kaikki ulkoiluttajat pääsääntöisesti korjasivat omien lemmikkiensä jätökset pois heti samalla reissulla. Tämä on ollut varsinkin tänä talvena oikeaa vanhan ajan navetan lantalassa kävelyä kävelyteillä. Heti vain muovipussiin jätökset ja samalla reissulla roskiin pussit, toivoisin. Meinasin jo kirjoittaa ja tehdä kyltin kaduille, mutta toivoisin, että tämän lukee mahdollisimman moni lemmikin ulkoiluttaja", Nine toivoo.

"Kyllähän se tuo alkoholi on seurajuoma. Silloin, kun itse nautin pari-kolme keskiolutta, join ne aina seurassa. Pahimpia ovat ne tapajuopot, joille se viinapullo on ainut ystävä", soittaja kertoo.

"Mikähän pakko käsien heilua kuin heinämiehellä, jos pitäisi vain yhteen asiaan keskittyä eli puhua? Mitä se käsien viittoilu ja osoittelu hyödyttää? Ei mitään. Tietää, ettei kukaan usko ja hermostunut. Nämä henkilöt on vallassa kuitenkin", ihmettelee Hölmöläiset.

"Ympäristöystävällinen ja fossiilivapaa sähköllä käyvä tuulimylly. Siinä lyhykäisyydessään huoltovarmuuden takaava, ilman hiukkaspäästöjä oleva järjestelmä, joka takaa katastrofin sattuessa lämpöisen ja varman olotilan napostella sähköllä lämmitettävässä kasvihuoneessa kasvatetun tuorekurkun kantaa. Ei tarvitse huolehtia kuivista polttopuista eikä lämmitellä uuneja. Myös saunan kiukaan hiukkaspäästöihin kuolleita ei enää tulee 200 vuodessa, kun kylpeä ropotellaan sähkökiukaan auvoisissa löylyissä", nimimerkki Saunotaan rauhassa arvioi.

"Rottaongelma on totta. Olin kaverin kanssa iltalenkillä ja näimme, kun talon pihalta juoksi kaksi rottaa peräkkäin kadun yli. Katsoimme pihalle päin, mistä rotat tuli ja siinä oli kolme peuraa syömässä ilmeisesti kotitalousjätettä tai jotain muuta. Olen nähnyt peurat ruokailemassa samassa paikassa aiemminkin. Ei kai ole kovin vastuullista ruokkia peuroja kotiportailta, kun rottaongelman takia lintujen maahanruokintakin on kielletty. Olen myös kuullut ihmisten valittavan, että kesällä ei voi pihalla kasvattaa enää mitään, kun peurat tuhoavat viljelykset. Siis salaatit, yrtit ja tietyt kukkalajit häipyy peurojen kitaan heti, kun heinäkuun hämärät illat alkavat. Kyllä peuroja voi varmaankin ruokkia, mutta niiden omilla asuinpaikoilla metsässä eikä pihoilla. Olisi kai hyvä, jos pihat säilyisi hyötykäytössä ja peurat sinne, minne ne kuuluu eli metsään ja rotat ties minne. Kyllä Kainuussakin metsiä riittää", luurilainen kertoo.

"Hohoi hoitajat! Teillä on suuri vastuu, että vältytään turhilta kuolemilta. Yksi ihmisen tärkeimmistä perustarpeen tyydytyksistä on, että pääsee vessaan silloin, kun suoli ilmoittaa, että sinne on asiaa. Jos itse vessaan ei pääse ja koti on palvelutalossa, missä hoitajien tehtävänä on avustaa vessaan ajallaan, eikä odotuttaa 4 tuntia kuunnellen hoitajien hokemaa 'en nyt kerkee, en nyt kerkee' päivästä toiseen, niin lopputulos voi olla niinkin surkea, että henki lähtee, ennen kuin sinne vessaan pääsee", huomauttaa nimimerkki Suolitukos ei ole leikin asia.

"Mitä halua muka tavallisella työläisellä on näytellä jotain tärkeää, hienoa ja kiireistä keskiluokkaista", mies ihmettelee.

"Koiran yöllinen neuroottinen haukkuminen on merkki vakavasta laiminlyönnistä. Koira tarvitsee aktiviteettia ja läheisyyttä, jota ei korvaa häkissä hyppiminen, vaikka häkki olisi kullasta ja koira ruokittu. Tarkastuskäynti eläinsuojelusta pikaisesti ei havaitse ongelmaa, vaan sen havaitsee ympäristö. Jokaisella tulee olla velvollisuus ilmoittaa eläinsuojeluun, jos epäilee kaltoinkohtelua. Ahdistus ja stessi koiralla ilmenee juuri neuroottisena haukkumisena", nimimerkki Eläinten puolesta osaa kertoa.

"Minkä teemme tuolle vainoharhaiselle Putlerolle? Ei ymmärrä mitään, voi voi", luurilainen hämmästelee.

Lähetä oma luurisi.

Koti-Kajaani julkaisee Kuuloluureja kerran viikossa verkossa. Verkossa julkaistuja Kuuloluureja ei julkaista uudestaan paperilehdessä. Oman Kuuloluurisi voit soittaa puhelinnumeroon 08 6166909 tai kirjoittaa verkkolomakkeelle .