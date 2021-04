Kuuloluuri: Hyvähän se on naapurilla, kun ei omaa pihaa varjosta, moittii naapuri

"Lehdet tulee puihin ja pihaa varjostaa taas nuo isot puut. Hyvähän se naapurilla itsellä, kun eivät varjosta omaa pihaasi" toteaa nimimerkki Valoa pihaan.

"Millähän logiikalla Osuuskauppa korvasi Paltamon ABC:n vesibensahässäkästä vain osan todellisista tappioista? Tankkasin vesibensaa parilla kympillä ja koko tankillinen meni pilalle. Huollon jälkeen minulla oli varaa tankata vain puoli tankillista ja vain tämä määrä korvattiin. No, vienpähän nyt entisenä ABC:n kanta-asiakkaana bensarahani , noin 3000e vuodessa, jatkossa kilpailijalle. Ja suosittelen samaa muillekin", valitsee Markkinointiassistentti.

"Mielenkiintoista , että se on aina yksi ja sama puolue, joka tuottaa näitä Hakkaraisia ja Turtiaisia valtuustoja ja eduskuntaa häiriköimään. Olisiko syytä tarkistaa taustat ennen ehdokkaaksi päästämistä?" aprikoi nimimerkki Vaalit tulossa.

"Älkää hyvät ihmiset äänestäkö EU-vastasia puolueita! Ilman EU:ta Suomi olisi edelleen rähmällään Venäjään päin ja elintaso entisten itäblokin maiden tasolla", neuvoo nimimerkki Ovet auki länteen.

"Eikös Kajaanin ABC ole uusittu vasta? Järkytyin suorastaan, kun kävin siellä syömässä, kun ne penkit ovat niin likaiset, että niillä ei voi ihmiset istua. Ihmisten täytyy yrittää etsiä eri pöydistä puhtaita tuoleja. Nyt kun osa tuoleista on reservissä, kun kaikki pöydät ei ole käytössä, puhdistakaa ne ihmeessä! Käyttäkää aika hyväksi", toivoilee nimimerkki Siistijä minäkin.

"Sinä nainen pienen koiran kanssa. Miksi päästät koirasi tarpeilleen toisten ihmisten pihoihin, siis ihan aitojen ja pihaliittymän sisäpuolelle. Ihan uskomatonta käytöstä. Pidän koirista, mutta mitä ihmettä omistajien päässä joskus liikkuu. Ei toisten pihoille saa koiraa päästää vaikkei mitään tarpeita tekisikään. Ensi kerralla kun saan sinut kiinni pihaltamme, niin tulet aivan varmasti siitä kuulemaan", syyttää nimimerkki Apinakin käyttäytyy paremmin.

"Toivottavasti Huuhkajanvaaran nuotiopaikalla syysretkeilleet pillimehuikäiset suuntaa kevätretkensä myös samoille suunnille roskien keräys-talkoiden merkeissä. Jos sieltä jokainen edes ne omat roskansa siivoisi pois," Kansalainen huokaa.

"Toiset täyttävät sanaristikoita, itse taasen sorvailin nuorena mietelauseita eli aforismeja. Kumpi lie hullumpaa?" kyselee nimimerkki En tiedä.

"Ylikylän pikkutiet on kohta kovalla käytöllä kun Salmelantie katkaistaan Tuottajantien jälkeen, toivottavasti kunta korjaa pahimmat kuopat", mietiskelee luuriin viestinyt.

"Sain Astraa, enkä ole ikinä saanut niin hirveää oloa. Hyvä, että selvisin just ja just hengissä. Toista en ota", toteaa luuriin soittanut nainen.

"Myymälävastaava , mitä sinä minun perässä kuljet? Vaikka pärstäkerroin ei miellytäkään, varkaisiin en ole tullut, joten pidäpä nyt se kahden metrin turvaväli korona-aikaan", toivoo luuriin soittanut nainen.

"Keskustapuolueen kannatus nousi korkeammalle tasolle, jos se jättäisi hallituksen ja lähtisi ajamaan asioita oikeaa maalaisjärkeä käyttäen niin kuin ennen vanhaan niin, että järki on päässä eikä kädessä. Järki on tarkoitettu päähän eikä käteen", kertoo soittaja.

"Kyllä tuon ilmastoahistuksen kylväminen meihin suomalaisiin ärsyttää. Pienen kansan täytyisi olla etulinjassa rahoittamassa maapallon pelastamista, vaikka oman maan asiat syvästi pielessä. Valtion kassa on velkaa täynnä ja ihmisillä päivittäisessä elämässä pulaa ja puutetta. Kiihkeimmät ilmastointoilijat voisi ostaa omalla rahalla menolipun vaikka Intiaan Ganges-joen rannalle ja jakaa siellä mantraa maailman pelastamisesta. Ehkä paluulippu sieltä olisi tarpeeton", arvioi nimimerkki aatteppa ite.

"Sinä aggressiivisen koiran naisomistaja. Tulit sunnuntaina meitä vastaan. Katsohan kuule totuutta silmiin. Koirasi on vaarallinen muille, niin koirille kuin pikkulapsille. Ajattelepa jos pieni lapsi on pysähtynyt tielle ja koirasi hyökkää kimppuun vain siksi, että seisoi paikallaan. Älä kuule syytä minua yhtään kokemattomaksi koiranomistajaksi, kun kerta itse kuljet oman koirasi suhteen noin laput silmillä. Valitettavasti jalkakäytävillä saa myös seistä paikoillaan. Sitä on muun yhteiskunnan vaikea ennakoida, miten sinun koirasi tulee reagoimaan, kerta on niin erikoinen ja tarvitsee erikoisvapauksia. Viehän koirasi eläinlääkärin tai koirankouluttajan arvioitavaksi", syyttelee Käytökseesi tyrmistynyt vastaantulija.

Lähetä oma luurisi.

Koti-Kajaani julkaisee Kuuloluureja kerran viikossa verkossa. Verkossa julkaistuja Kuuloluureja ei julkaista uudestaan paperilehdessä. Oman Kuuloluurisi voit soittaa puhelinnumeroon 08 6166909 tai kirjoittaa verkkolomakkeelle .