Kuuloluuri: Ilman rakkautta, rehellisyyttä, totuutta ja kunnioitusta elämässä on tyhjyys, luurissa julistetaan

"Mitä ihmeen pelleilyä tuo, että Mika Lehtimäki on saanut huomautuksen epäasiallisesta käyttäytymisestä, niin sitä ei kuitenkaan kerrota yleisölle, että mitä se on se epäasiallinen käyttäytyminen? Naisia kohtaan ja tuon tuommosta, niin olisihan tuo nyt oikeus ja kohtuus, että kerrottaisiin, että mitä tämä herra on tehnyt, jotta kansakin pystyisi näkemään, mistä on oikein kysymys", puhelimessa vaaditaan.

"Kotona kannattaa olla paljon mikrofoneja, jotta kuulee paremmin, mitä toisessa huoneessa puhutaan. Ei tarvitse sitten huutaakaan. Kaiuttimien ja mikrofonien kautta jatkuvasti tilanteen tasalla. Jos asuu yksin, voi pitää kuulosuojaimia, kun ei tarvitse kuulla tai sanoa, mutta on hiljaisempaa", ehdottaa Erämaan mökki.

"Hävytöntä toimintaa, jos oman metsänsä haluaa luovuttaa suojelualueeksi, miksi ahne kunta ryysii väliin rahankiilto silmissä?" viestijä kyselee.

"Ihan naurettavaa, että 2-vuotisen esikoulun päiväkodin esikoululaiset siirretään väistötiloihin! Näin tuli tämänkin "kokeilun" lapsista heittopusseja. Pienet, alle 3-vuotiaat olisi järkevämpää sijoittaa ympäristön eri päiväkoteihin", luurissa tuumataan.

"Tärkeitä sanoja näin koronan aikaan: Rakkaus, rehellisyys, totuus, kunnioitus. Ilman näitä elämässä on tyhjyys", nimimerkki Kunnioittaminen julistaa.

"Kokoomuksen Orpo haluaa leikata työttömyyskorvauksia pienemmäksi ja näin säästyneillä rahoilla alentaa suurituloisten verotusta. Ei voi tämmöinen mies olla Kainuun luottomies. Orpo voisikin kertoa julkisesti, miten pieneksi hän haluaa korvauksen pudottaa", Orpon linja toteaa.

"Polttoaineen sekoitusvelvoite on yksi aikamme suurimpia huijauksia. Jos kansalaisille kerrottais paistinrasvan kulkema matka ja jalostuskustannukset, niin kyllä olisitte ihmeissään. Pyytäisin Emma Karia kertomaan suorassa tv-lähetyksessä kansalle totuuden. Samalla hän voisi kertoa kiinalaisten sähköpyörien ja potkulautojen akkumateriaaleista. Tässä Suomen maassa tehdään ilmaston nimissä erilaisia tyhmyyksiä, jotka aiheuttaa valtavan määrän ilmastopäästöjä. Tulkaa esiin ja kertokaa totuus", Vihreä valhe vaatii.

"Puhutaan paljon lasten ja nuorten pahoinvoinnista ja uusavuttomuudesta yhteiskunnassamme. Tähän tilanteeseen pitäisi etsiä jotain keinoja. Mielessäni olen ajatellut hyvinvoinnin lisäämiseen seuraavaa. Otettaisiin peruskoulussa viimeisillä luokilla tai heti peruskoulun jälkeen kaikille tytöille ja pojille pakollinen puolen vuoden talouskoulu, jossa perusteellinen opetus ruoanvalmistusta, puhtaanapitoa, vaatehuoltoa ja terveysoppia. Nykyään näitä käytännön aineita liian vähän koulussa, eikä päästä rutiinitasolle. Tämä opetus on tärkeää, näin nuoret saisivat paremmat eväät lähteä omaan itsenäiseen elämään, ja voisi tulla kiinnostus hoitaa omia perusasioita aivan luonnostaan, mielenterveyskin mennä parempaan suuntaan", nimimerkki Ei pakollista armeijaa tytöille kehottaa.

"On todella merkillistä kuinka annetaan palolaitoksen taas nostaa palkkoja ennen uutta organisaatiota. Heillä on kyllä siitä paljon aiempaa kokemusta", ihmettelee ihmettelevä.

