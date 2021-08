Kuuloluuri: "Jos kaipaatte hellää ja rakastavaa miestä, joka osaa puhua ja pussata"

"Perussuomalaiset valitsivat kokouksessaan puoluevaltuustoon henkilöt. Olen ymmärtänyt, että jokaisesta kunnasta sinne valitaan kaksi. Kainuun olisi ollut mahdollista vaihtaa molemmat edustajat, mutta vain toinen vaihtui. Saisi uudet tuulet puhallella sielläkin. Onneksi sentään toinen vaihtui", tuumii nimimerkki Vaihto olisi hyvä.

"Kävin Lidlissä tiistaina aamupäivällä. Mopopoikia kymmenkunta ammattiopistolta eväitä ostamassa. Kaikki ilman maskia. Turvavälit ovat unohtuneet. Kokoajan suut käyvät. Liekö yhden rokotuksen edes saaneet? Me eläkeläiset, jotka on molemmat rokotukset saatu, pidämme maskeja. Nuorillekin koronatauti voi olla vaarallinen tai pitkäaikaiset vaikutukset voivat olla seurauksena. Maskit naamaan, jos menette kauppaan tms. paikkaan, missä on muitakin ihmisiä", mummo toivoo.

"Eräällä ulkoterassilla mies arvosteli kovasti ohikulkevien naisten ulkonäköä", soittaja huomaa.

"Monet varsinkin nuoremmat suomalaiset ovat aivan liian kilttejä. Eikö ole tylsää ja tyhmää olla liian kiltti? Eihän sillä tavalla saa mitään elämästä irti, ei edes pysty sukuansa jatkamaan", todetaan puhelimeen.

"Eikö lääkärit voi sairastua koronaan, tai tartuttaa sitä eteenpäin? Vai eikö yhteiset suositukset koske lääkäreitä, kun huoletta voi ruuhka-aikanakin kulkea kaupoissa ilman maskeja?" ihmettelee nimimerkki Ihmettelen vain.

"Naiset , jos kaipaatte hellää ja rakastavaa miestä, joka osaa puhua ja pussata eikä ole mikään sotaveteraanin poika niin täällä ois tarjolla yks sellainen tumma ja ruskeasilmäinen namipala", Kuuloluurissa vinkataan.

"Punavihreät! Lopettakaa turvetuotannon ja puukiukaitten käytön kieltäminen. Nostakaa perseenne ylös asfaltilta ja menkää sammuttamaan metsäpaloja. Lopettakaa hiilenpoltto Hesassa, istuttakaa metsää, näyttäkää mallia maailmalle. Vain tekemällä saa jotain aikaiseksi. Ei paskanjauhamisella ja liikenteentukkona olemisella. Aatelkaapa itekki", luurissa vihjataan.

"Eikös Kajaanin torin kaksi invaparkkipaikkaa ole tarkoitettu torilla asioivia varten eikä autossa tarinanheittelyä varten?" luurilainen ihmettelee.

"Turha se on Kainuun opistossakaan valehdella, että koulua käydään elämää varten. Kyllähän koulua käydään työtä varten", viestijä virkkoo.

"Ikävää tuo pääasiassa joidenkin nuorten miesautoilijoiden ryntäily ja itsekäs ajotapa Kajaanin liikenteessä. Missä on kohteliaisuus muita tiellä liikkujia kohtaan? Myös törkeitä ajosuorituksia on tullut nähtyä Kajaanin liikenteessä nyt parin vuoden sisällä. Saisiko lisää valvontaa Kajaanin liikenteeseen? Oulussa on kai käytössä sekä kävellen että polkupyörillä liikkuvia poliiseja, voisiko toimia Kajaanissakin? Ja poliisiautojakin voisi näkyä useammin", kuski toivoo.

"Olen täyttänyt 50 vuotta ja vasta äskettäin huomannut, että elämässä kannattaa mieluummin antaa mennä kuin jatkuvasti miettiä, mikä on oikein ja mikä on väärin", opastetaan langan toisesta päästä.

