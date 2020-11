Kuuloluuri: "Kaikesta sitä pitää kateellinen olla"

Koti-Kajaani julkaisee Kuuloluureja kerran viikossa verkossa. Tarkoituksena on palvella lukijoita ja antaa luurin laulaa. Oman Kuuloluurisi voit soittaa puhelinnumeroon 08 6166909 tai kirjoittaa verkkolomakkeelle . Lisää Kuuloluureja löytyy digilehdestä .

"Kaikesta sitä pitää kateellinen olla. Auton muutaman kympin lisävaloista! Kostoksi räpsäistään pitkät päälle vähän liian aikaisin", Palaisi edes molemmat ajovalot -nimimerkki äimistelee.

"Pormestarin aikakausi Puolangalla: koulutettu henkilökunta lähtee pois ja vapautuva paikka täytetään jäsenkirjalla tai sukulaisuussuhteella, kilpailuttamatta jättämisestä 120 000 euron sakot ja maineen menetys, suhteet mm. Kainuun soteen aallonpohjassa ym. Johdossa on vikaa!", Huolestunut hätäilee.

"Hei sinä , joka valitit hammaskiven poiston hintaa Kajaanissa verrattuna Ouluun. Oletko ajatellut, että Oulussa asukasmäärä on moninkertainen Kajaaniin verrattuna, jonka vuoksi hintakin on korkeampi Kajaanissa, koska asiakaskuntaa ei ole samassa määrin. Joskus on hyvä ajatella asioita asiakaspalvelun näkökulmasta, eikä vain tuijottaa omaa napaa saati kukkaroa, mikä ei nyt kainuulaisista yllätä!" Kolikolla on kääntöpuoli -nimimerkki opastaa.

"Arvon kajaanilaiset autoilijat, muistattehan, että teidän tulee antaa tietä suojatietä ylittävälle kävelijälle. Kun te näette jo kaukaa, että kävelijä on menossa yli, niin teidän tarkoituksenne ei ole lisätä kaasua ja ajaa päälle, vaan tieliikennelain määräyksellä teidän on annettava tietä kävelijälle. Älkää mulkoilko autosta vihaisesti, kun paahdatte täysillä kohti. Hidasta, stoppaa, anna tietä. Käyttäydy kuten tieliikennelaki määrää", huomauttaa nimimerkki Heijastimet heiluu, tietä ei anneta siltikään.

"Hävettää meidän vanhempien puolesta! Koululaisten turvallisuuden takia nämä pysäköinti ja pysähtyminen kielletty merkit on koulun pihalla! Täällä hakijat pysäköi miten sattuu. Voisiko poliisi tulla sakottamaan autoilijoita Monitoimitalolle oppituntien loppumisen aikoihin?

"Lapsiaan koulusta odottavat vanhemmat pitävät autojaan tyhjäkäynnillä 10 tai 15 minuuttiakin. Eräänkin koulun luona oli 6 autoa ja kaikki autot oli käynnissä", Järki jäättää -nimimerkki ihmettelee.

"Hävisikö pyöräsi lokakuun 14. pv tienoilla. Kätössä Yrjöntiellä pyörä, jonka erikoistuntomerkit: Uusi 2, Retro Solifer. Omistaja varmasti tunnistaa tuntomerkit. Pyörä on siirretty Yrjöntie 8:n liittymään. Hae omasi pois. Toivottavasti lehti julkaisee tällä kertaa tämän ilmoituksen", Huolestunut huolehtii.

"Sipilä ja Bärner tuhosi hallituksessa ollessaan lähes koko Suomen. Heidän teoksensa näkyvät kauas tulevaisuuteen. Meni luotto täysin noiden oman edun tavoittelijoiden munauksien takia. Taxi, Va-ke, (nesteen ryöstö), aktiivimalli, valtion yritysten "ryöstöyritykset" laajalla rintamalla, paljon paljon muuta. Suomen historian katalin teko. Suorastaan epäisänmaallista toimintaa", Kempeleenkiri kommentoi.

"Kun taitamaton laittaa haluttoman tekemään tarpeetonta niin ei siinä muuta synny kun sutta. Marinin johtama hallitus on em. ryhmä, jonka tarkoitus on vaan maksattaa auton omistajilla kaikki Suomen velat ja yhteisillä verorahoilla ja bensaveroilla rakennetuille kulkuväylille suunnitelaan mittavia 'käyttömaksuja'. Nyt kun peliautomaateista ja veikkauksesta ei olla tukemmassa tuhansia yhteiskunnalle vahingollisia 'yhteisöitä' niin on tullut suuri hätä näille vihervassareille, hiljentää nuo ryhmät butjettivaroilla. Ei pitäisi perustaa sellaisia menoeriä, joita ei lama/poikkeusoloissa pystytä ylläpitämään. Esim. Helsingissä on joka kaupunginosiin ja lähiöihin perustettu kaiken maailman pieniä 'yhteisöjä', joille syydetää avokätisesti rahaa. Jos kotitaloutta johdettaisiin niin kuin Marin johtaa hallitusta niin kaikki kotitaloudet olisi selvitystilassa. Kun velkaselle isännälle annetaan lisävelkaa niin huonosti siinä käy.. Voi tätä Eu:n sylikoiraa. Sääliksi käy." Moneen kertaan maksetut tiet -nimimerkki älähtää.

"Olemm e siirtymässä kohti talvea ja asuntojen lämmitykseen tarvitaan paljon energiaa. Kaukolämpö, sähkö, puu, öljy, myös maalämpö on lisääntymässä. Emme pääse siitä yli emmekä ympäri, tarvitsemme erilaisia energianlähteitä. Onkin sangen ihmeellistä, että valtiovalta nostaa keinotekoisesti asumiskustannuksia erilaisilla veroilla. Ei ole kenenkään etu, että ostovoimaa leikataan verottamalla rajusti ihmisen välttämättömiä perustarpeita. Jos nuo energiaverot jätettäsiin esimerkiksi lämmityksen osalta pois niin käteenjäävät ansiot nousisi useita prosentteja. Tällä pystyttäisiin hillitsemään myös palkankorotuspaineita sekä myös ns. sosiaalimenoja. Sähkölaskuissa, vakuutusmaksuissa ja lähes kaikissa "kuiteissa" on veroa valtiolle. Suurta harhaanjohtamista on puhua pelkästää palkkaverosta, koska medät "ryöstetään "välillisillä veroilla. Nyt pakotetaan kaikki sähkönkäyttäjäksi. Huoltovarmuus ajetaan nollaan. Sähkön ja digiloikan varaan rakennettu valtio on helppo pala "viholliselle"", muistuttaa nimimerkki Joka kynsi kylmeni.