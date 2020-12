Kuuloluuri: Kainuusta Suomen ensimmäinen ulkoilmamuseo?

Koti-Kajaani julkaisee Kuuloluureja kerran viikossa verkossa. Tarkoituksena on palvella lukijoita ja antaa luurin laulaa. Oman Kuuloluurisi voit soittaa puhelinnumeroon 08 6166909 tai kirjoittaa verkkolomakkeelle . Lisää Kuuloluureja löytyy digilehdestä .

"Mietin tässä että, jos ihmiset leikkii uskovaisia, niin silloin ei kyllä saa television hohto näkyä kadulle asti ihmisten silmiin saakka", Nimimerkki "Antenni välikatolle" sekaantuu.

"Rupesiko se Kajave/ Loiste-konserni tekemään Kainuusta Suomen ensimmäistä ulkoilmamuseota? Loput tulee vihreiden kautta, ja siten koko Suomesta maailman ensimmäinen ulkoilmamuseo. Hyvää joulua", miessoittaja murahtaa.

"Kylmällä hyvät tavat unohtunut, kun omasta pihasta lumet työnnetään leikkipuistoon vievälle kevyen liikenteen väylälle", "Otetaan muutkin huomioon" muistuttaa.

"Loisteessa ja Kajavessa on käytävä säännöllisesti vuosittain näitä YT-neuvotteluja. Löytyy näitä "yllättäviä" säästökohteita sähköyhtiön toiminnassa", Töpselikärsä tuumii.

"Rosvovaltio Israelin harjoittamaan valtioterrorismiin ja kansainvälisen oikeuden noudattamattomuuteen voi jokainen ottaa kantaa mm. katsomalla, minkä maalaisia hedelmiä kaupasta kotiinsa kantaa", kehottaa Jaffa.

"Vein Soidinsuon alueelta löytämäni puhelimen löytötavaratoimistoon. Löytöpalkkion voit maksaa joulukeräykseen", viestittää Mitta.

"On se hienoa kun kajaanilaiset ovat omaksuneet maskin käytön. Ollaan ylpeitä siitä!" Maskin käyttäjä kiittää.

"Käydessäni Kaksilla huomasin, että siellä eivät kaikki käytä maskeja. Varsinkaan yleisissä tiloissa työskentelevät", asiakas huomauttaa.

"Petetyksi tuleminen on todella surullinen kokemus. Se hetki, kun tunnet itsesi selkään puukotetulta, siltä taholta miltä et ikinä olisi voinut sitä odottaa. Se hetki, kun sinulle sanotaan: 'et ole minulle merkityksellinen ihminen' ja 'en halua olla missään tekemisissä kanssasi'. Minne hävisi ne elämän perusarvot? Pitkän parisuhteen kunnioitus, rakkaus, rehellisyys sekä oikean ja väärän teon erottaminen. Vaikka jokaisella meillä on oma elämä, eikä ketään voi omistaa ja pidätellä, pitäisi kuitenkin pystyä toteuttamaan ero niin kuin toivoisi sen itsellekin tehtävän. Kertomaan pahasta olostaan ja asioista, jotka on pielessä, eikä vaan tyrkätä puolisoa kuvannollisesti lentokoneesta ilman laskuvarjoa. Traumaattiset on kokemukset. Hyvää joulun aikaa kaikille kohtalo tovereille", Surun murtama mies sanoo.