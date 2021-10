Kuuloluuri: "Kannattaisko vaan mennä back to the funny farm"

"Verovaroista maksetaan rokotevastaisten sairaalakulujen lisäksi karanteenit tartuntatautipäivärahoina. Muut puurtaa työt (rokotetut välttyy karanteeneilta) ja vielä maksaa näiden ryöjien viulut", nimimerkki En halua osallistua näihin talkoisiin älähtää.

"Luulin aina, että esimiehelläni on maalaisjärkeä päässään, mutta viimeaikaisten esitysten perusteella voin sanoa, että k...han se siellä hölskyy. Ei pitäisi esiintyä asiantuntijana asiassa, josta ei älyä hölkäsen pöläystä. Virka kun nousee päähän, niin se on paha tauti", täti tylyttää.

"Mönkkäri ja crossimopoilu eivät kuulu yleisille kevyenliikenteen väylille ja kuntoilureiteille. Laajankankaalla nämä liikennesäännöt ovat unohtuneet kahdelta pojalta! Vanhempien vastuulla on opastaa ja neuvoa, jotta ei tapahdu onnettomuuksia. Poliisilla ei resurssit riitä valvomaan, joten vanhemmat: ottaakaapa puheeksi kotona!" nimimerkki www.liikenneturva.mopoilijat huomauttaa.

"Te kaksipäällä ilman kypäriä ajaneet mopoilijat, jotka häiritsitte kotirauhaamme, tallennuitte valvontakameran kuviin. Tulkaapa vielä kerran ja hymyilkää huppujenne alta kameroille vieläkin leveämmin, jotta saadaan poliisille iloisia kuvia skootteripojista", nimimerkki Skootteri kutsuu.

"Huvittava olet, virnuilit minulle silloin kaupassa, mutta kun vastaan tulet niin et uskalla edes silmiin katsoa? Taitaa olla vaan niin että on kaikki biisonit karanneet aitauksesta, kannattaisko vaan mennä back to the funny farm", entinen asiakas tuhahtaa.

"Ei kannata luovuttaa soittoa, jos tiedote eka kerralla soittaessa sanoo "numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä", sillä linja onkin vain varattu, vaikka antaa ymmärtää, että puhelin on joko kiinni tai huonolla kuuluvuusalueella. Kun soitat toisen kerran, puhelinnumero onkin vain varattu", soittaja muistuttaa.

"Hei! Kainuun soten työntekijä valitti, että uudessa sairaalassa ei ole tarpeeksi lämpöpaikkoja autoille. Kajaanin kotihoidolla ei ole edes kaikille työntekijöille minkäänlaiata autopaikkaa. Jätät oman auton mihin sopii ja saa pelätä oottaako tuulilasissa parkkipirkon terveiset. Syksyisin arvotaan ne vähät lämpöpaikat joita on olemassa kyseisessä pihassa", Yksi vaan huomauttaa.

Lähetä oma luurisi.

Koti-Kajaani julkaisee Kuuloluureja kerran viikossa verkossa. Verkossa julkaistuja Kuuloluureja ei julkaista uudestaan paperilehdessä. Oman Kuuloluurisi voit soittaa puhelinnumeroon 08 6166909 tai kirjoittaa verkkolomakkeelle .