Kuuloluuri: "Kaupungin työntekijöille tuli viestiä: Rajoittakaa olympialaisten katsomista tietokoneella, koska se hidastaa muuta tietoliikennettä"

"Missä on vihervasemmiston nuorten aktivistipoliitikkojen puhuvat päät, kun pitäisi ottaa kantaa raiskaajien, petoviilien, puukottajien, ryöstäjien, sekä esimerkiksi maahanmuuttajanaisten tukalaan tilanteeseen? Ei tunnu kiinnostavan. Raiskaajat saavat suurelta osin ehonalasta ja tuomiosta kiven sisällä lusitaan puolet, ensikertalainen tai joutunut kiinni ensi kertaa. Tuomiot ovat lapsellisen lyhyitä. Kyllä on suu levällään, kun huuvetaan ilmaston lämpiämisestä, mutta kissa vie kielen edellämainituissa asioissa", Valittu näkö tuumii.

"Jokatalvinen riesa on tämä pihalumien kolaaminen katualueelle. Alkaa aurapenkat haitata rakennuksia ja pensasaitoja. Kadut kapenee entisestään. Lumet on pidettävä omalla tontilla!" Lumiukko ärähtää.

"Kaupungin työntekijöille tuli viestiä: Rajoittakaa olympialaisten katsomista tietokoneella, koska se hidastaa muuta tietoliikennettä. Ketkähän näitä olympialaisia joutaa ja pystyy katsomaan kesken työpäivän? No, kaupungintalollahan on melkein jokaisella oma tietokone, samoin kaikilla johtajilla, päälliköillä ja muilla esimiehillä. Monella tavallisella työntekijällä ei ole mahdollista käyttää tietokonetta ollenkaan. Olisiko sittenkin tarvetta tehdä selvitystä joutavista viroista ja työtehtävistä?" Vikke hämmästelee.

"Ei tullut demareilta vappusatasta. Sen tilalle tuli 100 euron korotus kuukausittaiseen polttoainelaskuun ja 200 euron korotus kuukausittaiseen sähkölaskuun", Näin se meni demareilla -nimimerkki tuhahtaa.

"Kyllä olin mieleni pahoittaa. Ei jätehuoltoyritys vastaa, kun apua tarvitaan. Jätin soittopyynnön kiireiseen viemärityhjennykseen, ei soittanut takaisin edes 12 tuntiin. Soitin Kajaanin Jätehuoltoon. Maaria Kemppainen järjesti apua meille ja auto ja miehet pihassa saapui 10 minuuttia myöhemmin, nopeammin kuin palokunta tai poliisi. 15 minuuttia myöhemmin huojentava apu saatu ja viemäri puhtaana. Kyllä en mieltäni pahoittanut. Paljon ruusuja teille kaikille", Minä itte kertoo.

"Kun poliittinen liike alkaa puuttumaan ihmisen omaisuuden hoitoon noilla toimilla kuin vihreät ja vasemmisto kepun tuella, eli pakkosuojelemaan toisten omistamia metsiä. Kyse on rikollisesta toiminnasta, joka toteutetaan poliittisella juonittelulla EU:n kanssa. Luen tuon joukon Isänmaan pettureiksi, jotka tuhoaa meidän rakentamaamme kivijalkaa ja tuhoavat yksityisomaisuutta. Nykyinen metsänhoito suosii tuhohyönteisten lisääntymistä metsissämme, ja sitäkin kautta tuhotaan meidän omaisuutta", nimimerkki Suojellaan toisten omaisuutta jupisee.

"Ei tunnu järki latautuvan tuon velkahallituksen nuppiin. 10 miljoonaa taas pikatestien hankintaan ja kuinkas ollakaan, pöljyyden tekijäksi laitettiin huoltovarmuuskeskus. Kohta käydään käräjät ja HVK-johto on helisemässä. Koululaisten nenän kaivuulla ei estetä yhtään tartuntaa. Päinvastoin saattaa käydä toisin päin. Kukahan on myyjänä tällä kertaa?" Nokka-sorkkijat älähtää.

"Nyt, kun pian on taas yhteishaun aika, kehottaisin nuoria miettimään kahteen tai kolmeenkin kertaan, mikäli haluaa hoitoalalle. Tänne kyllä kerkeää myöhemminkin mikäli ns. kutsumusta on. Tällä hetkellä tilanne alalla on raakaa, eikä työ toteudu siten miten koulussa opetetaan. Kentällä ei asioita voi opiskelijalle kaunistella, vaikka niitä peitelläänkin. Nuoren mieltä ei kannata rikkoa. Työ on uuvuttavaa kaikin puolin. Täytyy olla vahva, että täällä tämän hetkisessä tilanteessa pärjää", vinkkaa Nurse.

"Ihmettelen kainuulaisten ajatusmaailmaa, kun siellä rakennetaan tehtaita ja annetaan niitten saastuttaa jätevesillään Oulujärvi, muttei kuulemma anneta verojaan kalliisti maksavien asukkaitten rakentaa mökkejään ja talojaan samasen järven rannalle? Kuulemma virkamiehet määrää, mutta tietäneekö valtuutetut, että niistä valittu kunnanjohto ja -valtuusto on näitten virkamiesten pomo, jolla pitäs olla taitoa pistää piipittävät virkamiehet aisoihin. Eikö varsinkin Kajanissa ole hätä, kun kylä autioituu?" Sotkamossa vielä räpistellään, mutta Kajaani kuihtuu -nimimerkki älähtää.

"Suomen Nato-ovien aukiolemisesta sekä kööräämisestä tulee mieleen koulun pihalla olevan pikkupojan mieltymys kaveerata ns. pihan ison kiusaajan kanssa ja karkkipussin kanssa pitää suhteet tähän pölvästiin kunnossa. Selän takaa huutelu ja köörääminen onnistuu niin kauan, kun iso poika on turvana, mutta voi tulla päivä, jolloin olet pihalla yksin. Siinä tahtoo mennä kusi housuun, kun ei sillä hetkellä iso poika olekaan saavutettavissa. Natomaalla ei ole omaa ulkopolitiikkaa", vertailee Isänmaan myyjät.

