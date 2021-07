Kuuloluuri: "Kiellettäisiin mieluummin vaikka yksityisautoilu"

"Nimimerkille korvatulpat kaupanpäälle: Onneksi Shellin tontille tuleva talo on sanojesi mukaan ökytalo. Nipotuksesi perusteella vaikutat keskituloiselta, keskikokoiselta ja keskinkertaiselta. Joten etpä ole onneksi ökytaloon naapuriini muuttamassa", Snuuskamuikkunen vastaa .

"Teille urheilutoimittajat tai sellaiseksi itseään kuvittelevat. Selostaessanne eri urheilulajeja huomioikaa suomen kieli ja käyttäkää sitä oikein, sehän kait on ensimmäinen ehto siinä työssä. Esim. kun selostetaan lajia, jossa on erilaisia henkilöryhmiä, ei saa sanoa neljän henkilön ollessa kyseessä nelikko. Nelikko on vanha tilavuusmitta esim. silakkanelikko. Tulee käyttää henkilöiden ollessa kyseessä muotoa nelikkö. Tulihan selväksi. Tuota virhettä toistelevat kaikki toimittajat", kommentoi Eskil.

"Miksi koulutusliikelaitos tekee joka vuosi valtavan suurta ylijäämää? Ne valtiolta tulevat rahat on opetukseen tarkoitettu, ei miljoonien eurojen lisäsiipiin eikä henkilöstön toppatakkeihin", nimimerkki Käsittämätöntä hämmästelee.

"Kenellä on aikaa katsoa roskaa televisiosta? Minä kuuntelen älykkäitä puheohjelmia radiosta", ilmoittaa taidemusiikin kuuntelija.

"Onko roskisdyykkaus määritelty rikoslaissa rikokseksi? Onko siitä jotain haittaa? Eikö se ole vain ekologista, jos tölkit, pullot ja ruuat viedään roskiksista eivätkä ne joudu kaatopaikalle", kysellään puhelinlankoja pitkin.

"Meille väliinputoajille annettiin keväällä Astra Zenecan rokotus. Joko otit tai jäit ilman. Sitten mainostettiin, että jatkossa saamme valita rokotteen. Niinhän sitä tämmöinen tyhmempi luuli ja uskoi. Vaan mitä oli tänään tarjolla? Vain ja ainoastaan Astra Zenecaa. En enää yhtään ihmettele miksi niin moni jätti ajan käyttämättä. Siellähän huutelette ihmisten nimiä moneen kertaan!" kertoilee ensimmäisestä rokotteesta kuumeen saanut.

"Teemu Keskisarjalta hieno kolumni IS:n sivulla 13.7.2021. Hänellä on asiat oikeassa järjestyksessä ja ymmärrettävästi kerrottuna", ihailija kirjoittaa.

"Kertakäyttöiset muoviastiat kuulemma kielletään EU:ssa. Kiellettäisiin mieluummin vaikka yksityisautoilu", soittaja kuuluttaa järjen perään.

