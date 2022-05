Kuuloluuri: Koirat kiinni – myös Kirkkoaholla!

"Kun yksi möhlii oikein kunnolla, siitä kärsii koko kylä. Meinaan nyt vain tätä asiaa, kun täältä Otanmäestä pakkolopetetaan kylän ainut hyvä K-Market", soittaja suree.

"Kokemusta isosta kaupungista: paljon enemmän esim. harakoita, variksia ja puluja. Missään en nähnyt keskustelua haittalinnuista", Leben und leben lassen kertoo.

"Ratkaisu maailmanlaajuiseen kriisiin: Venäjä liittyy Natoon ja ainoaksi ongelmaksi jää Pohjois-Korea", viestijä ehdottaa.

"Kiitos varhaiskasvatus, kun ei tiedä, opettaako potalle vai renkaalle vai minnekään. Ennen opetettiin potalle. Nykyisin roikkuvat ilman renkaita kainaloita myöten", Muori tuumaa.

"Voisiko nämä aikuiset sukkahousupyöräilijät ajaa liikennesääntöjen mukaan, niin kuin muutkin aikuiset miehet? Nämä ovat vaaraksi liikenteelle", soittaja toivoo.

"Terveydenhuolto on ihan retuperällä. Ihmisiä pompotellaan eri terveydenhuollon asiantuntijoiden välillä pahimmillaan etänä. Lopputulos: pahimmillaan et ole saanut minkäänlaista lopullista apua oireisiisi. Ja kun vaivoja pitäisi todentaa, niin lääkäri ei suvaitse edes katsomaan, vaan sairaanhoitaja toimii viestintuojana. Ja vielä lääkäri ei ole asioita saattanut niin, että voisi todentaa oireita, vaan itse vaivasena parsia hänen jälkiä, et jokin pieni mahdollisuus terveydenhoitoa olisi saanut", nimimerkki Triage rulez purnaa.

"Kirkkoaholaisia koskee koiran kiinnipitolait ihan samanlailla kuin muitakin", muistuttaa nimimerkki Myös klo 6 aamulla.

"Kyllä se on tuo raha täysin tyhjänpäiväinen keksintö, joka joutaisi poistaa käytöstä. Ei rahasta ole mitään muuta kuin harmia", luuriin todetaan.

"Pulunruokkija näyttää jälleen laajentaneen repertuaariaan kalalokkeihin ja varislintuihin. Suuripäästöisimmistä vain valkoposkihanhet puuttuvat", toteaa nimimerkki Sillälailla.

"On sitä joutilailla aikaa. Naurettavaa ja surkuhupaisaa on mitata ja puuttua ihmisten normaalin asumisen ja rakennusten lämmittämisen päästömittauksiin. Jos paljastuisi, miten ja kuka ja missä noita lukemia asetellaan kansioon, niin väitänpä, että kyllä siinä naurun remakka syntysi. Noita joulupukin tarinoita on joka lehessä joka päivä. Kuka uskoo noihin kuntakohtaisiin lukuihin? Kannattas mitata nuo lukemat Kiinan ja Saksan hiilivoimaloiden luota, eikä hirvimiesten nuotioista", nimimerkki Kettu kanalan vahtina vihjaa.

